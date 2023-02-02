Польский турист забрался на пирамиду майя и был избит палкой

Кроме того, путешественнику пришлось просидеть 12 часов в полиции и заплатить 5 000 песо штрафа (примерно 18 500 рублей).

Польского туриста избили в Мексике за то, что он залез на древнюю пирамиду-храм Кукулькана. Мужчина получил палкой по голове, пишет LADBible.

Храм, на ступени которого забрался турист, находится в Чичен-Ице — политическом и культурном центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, священном городе народа Ица. В 2007 году по результатам опроса, проведённого организацией New Open World Corporation, город был признан одним из новых семи чудес света.

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Забираться на эту пирамиду запрещено с 2008 года. На тех, кто нарушает запрет, налагаются крупные штрафы, так как пирамида считается историческим наследием Мексики. Когда поляк спустился обратно в сопровождении двух охранников, его ждала толпа разгневанных местных жителей, а один из собравшихся подкрался сзади и ударил туриста палкой.

После этого поляка забрали в отделение полиции, где он просидел 12 часов и получил штраф в размере 5 000 песо (18 500 рублей). Путешественник признался, что залез в запретную зону, чтобы сделать фотографии для соцсетей.

Туристы нередко пытаются забраться на пирамиду майя, чем злят местное население. В конце ноября одна из туристок поднялась наверх и станцевала на ступенях ради видео. Возмездие не заставило себя ждать: как только она спустилась, мексиканцы облили ее водой и оттаскали за волосы. Затем женщине пришлось заплатить все те же 5 000 песо штрафа.