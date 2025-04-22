Получить визу в Туркменистан стало проще

Теперь россияне могут получить электронное разрешение на въезд.

В Туркменистане вводят электронные визы, для получения которых больше не понадобится подтверждение приглашающей стороны.

Визу можно будет оформить на сайте Государственной миграционной службы, сообщают коллеги из TourDom. Пока что опция не активирована, но президент страны Сердар Бердымухамедов уже подписал соответствующие поправки в миграционный закон.

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Россияне, как и другие иностранцы, ранее могли подать заявку на визу в Туркменистан через консульство или при пересечении границы страны. Одним из документов, необходимых для получения визы, является приглашение от принимающей стороны. Это значительно усложняет процедуру, несмотря на сокращение сроков рассмотрения заявок. Сообщается, что для получения электронного разрешения подтверждение приглашающей стороны больше не потребуется.