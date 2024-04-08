Унесённые ветром: полёты на парапланах – с чего начать?

«Окрылённые» парапланами спортсмены седлают ветер, как строптивого коня, а потом ловко перепрыгивают на нём горные барьеры и часами парят над заснеженными вершинами. Хотите так же? Мы спросили у профессионалов, на что стоит обратить внимание новичкам.

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Что такое параплан

По своей конструкции параплан похож на парашют, но есть несколько принципиальных отличий: у него более узкое и мягкое «крыло», длиннее стропы и лучше лётное качество. Если парашют – спасательное средство, то параплан предназначен для свободного полёта и преодоления больших расстояний.

Взлететь на параплане можно с любого холма или горки. Принцип такой: ветер дует в склон, создавая динамический восходящий поток («динамик»), а парапланерист, стартуя с высоты, попадает в этот поток и начинает парить. Причём полёты в «динамике» доступны даже новичкам!

На большую высоту пилота поднимает термический восходящий поток («термичка»), который можно поймать в солнечный день, – поверхность земли прогревается, и на отдельных участках тёплый воздух стремительно поднимается вверх. Пилот может «пересаживаться» с одного термического потока на другой и преодолевать большие расстояния, однако полёты в «термичке» уже требуют серьёзных навыков.

Oleg Paramon, спортсмен-экстремал:

«Сначала я занимался парашютным спортом, а потом бейсджампингом – прыжками с парашютом с гор, небоскрёбов и других неподвижных объектов. После такого параглайдинг дался мне легко. Я много летал в России и за границей. На Сицилии стартовал с Этны, в Неаполе – с Везувия. Этот спорт идеально подходит для путешествий: всё снаряжение помещается в обычный рюкзак.

Площадки для полётов есть и на равнинах – парапланы там запускают с лебёдки, но я рекомендую начинать учиться сразу в горах, потому что летать вы будете именно там, а не в городе. Если в Альпах гладкие потоки воздуха и широкие долины, то на Кавказе – узкие ущелья, поэтому могут быть довольно серьёзные перепады ветра. Научитесь летать на Кавказе – сможете легко делать это по всему миру.

Тандемы – хороший способ посмотреть на землю сверху как турист. Работает это так: профессиональный парапланерист берёт с собой в полёт пассажира и просто «катает» его. Впрочем, и в обучении на начальном уровне тандемы тоже применяются, 1–2 полёта обязательно проходят в паре.

Даже если вам всё даётся легко, к параглайдингу – как и к любому другому экстремальному виду спорта – надо относиться серьёзно и заниматься им только с холодной головой. Никакого алкоголя и запрещённых веществ – адреналина без того хватает, а ошибки обходятся дорого».

Экипировка Шлем. Лучше использовать специальный шлем для парапланеристов. Он легче мотоциклетного – весит около 500 граммов.

Лучше использовать специальный шлем для парапланеристов. Он легче мотоциклетного – весит около 500 граммов. Ботинки. Идеально подойдут трекинговые ботинки или обувь с жёсткой фиксацией голеностопа – это поможет защитить ноги от травм при взлёте и посадке.

Идеально подойдут трекинговые ботинки или обувь с жёсткой фиксацией голеностопа – это поможет защитить ноги от травм при взлёте и посадке. Одежда. Особых требований к одежде у парапланеристов нет – главное, чтобы защищала локти и колени. В горы даже летом не будет лишним захватить лёгкую и тёплую спортивную куртку.

Особых требований к одежде у парапланеристов нет – главное, чтобы защищала локти и колени. В горы даже летом не будет лишним захватить лёгкую и тёплую спортивную куртку. Очки. В пластиковых очках для парапланеристов с защитой от солнца летать намного комфортнее. Горнолыжные маски тоже подойдут.

В пластиковых очках для парапланеристов с защитой от солнца летать намного комфортнее. Горнолыжные маски тоже подойдут. Перчатки. Велосипедные или мотоциклетные перчатки с прочными накладками на ладонях нужны, чтобы уверенно хватать и крепко держать стропы.

Фото: Архив парадрома «Чегем»

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В «Чегеме» парящие полёты в потоках горного бриза возможны в бесснежное время года. Зимой же тут летают с мотором. Фото: Архив парадрома «Чегем»

Алексей Виниченко, пилот-инструктор:

«Мой отец увлекался дельтапланеризмом, и в школьные годы я часто выезжал с ним на полёты, участвовал в сборке-разборке дельтапланов. В 2001 году попробовал полёты и на параплане, а в 2004-м уже обзавёлся собственным оборудованием. Мои первые «пробы крыла» были с горы Макитра в районе посёлка Веселовка, недалеко от Тамани. Невысокая стометровая гора без деревьев открыта всем ветрам, а вокруг неё раскинулись поля для удобной посадки. Несмотря на то что это одно из самых безопасных мест для учебных полётов в Краснодарском крае, никакой базы там нет – нужно найти инструктора, а потом уже идти тренироваться вместе с ним.

В Геленджике я летаю с 2008 года. Преимущество этой локации в том, что здесь есть гора с площадкой, с которой легко стартовать, а летом дуют южные ветра. Бонус – красивые виды и морская бухта с бирюзовой водой. Если у вас есть минимальный опыт, то хорошим сезоном для полётов станет осень или зима, хотя в тандеме это возможно круглый год.

Для того чтобы вы взлетели, склон должен быть хотя бы 50–100 метров. Правило в параглайдинге такое: чем выше стартуем, тем дольше летим. Если начинать с вершин Маркотхского хребта около Геленджика, где высота порядка 560 метров, то спуск займёт около десяти минут, но при ветре в склон будет возможность и набирать высоту. Один из самых красивых маршрутов для полётов в этих краях – вдоль хребта до смотровой площадки «Семь ветров» в Новороссийске.

Сейчас мне интересен стиль бивак-флай – то есть автономные многодневные перелёты на парапланах. В таких диких путешествиях у пилота есть с собой всё необходимое: палатка, спальник, газовая горелка, снаряжение. Двое российских параглайдеров, Алексей Дружинин и Андрей Машак, в 2019 году долетели от Таджикистана до границы с Киргизией, преодолев около 850 километров за 12 дней. Для меня это планка, к которой хочется стремиться!»

Основы безопасности полётов

Елизавета Дёмина, основатель парапланерной школы Infinity Sky и опытный инструктор международного класса, – о том, что нужно знать всем, кто выбрал параглайдинг на один полёт или на долгие годы:

Обучайтесь у квалифицированных инструкторов

В России не так много инструкторов международного класса с сертификатом APPI (международной ассоциации парапланерного спорта, отвечающей за обучение, сертификацию и контроль качества работы пилотов по всему миру), но всё-таки они есть, и я рекомендую обучаться именно у них. Если вы живёте в небольшом городе, где нет серьёзных парапланерных школ, можно выезжать с тренерами из Москвы и Санкт-Петербурга на интенсивные программы в разных локациях. Например, школа Infinity Sky регулярно выезжает на парадром «Юца», где новички за пять дней проходят курс по базовой подготовке пилота и сдают экзамен. С более опытными учениками отправляемся в Кабардино-Балкарию – на парадром «Чегем».

Летайте только на сертифицированных парапланах

Ориентируйтесь на европейскую классификацию парапланов: EN-A, EN-B, EN-C, EN-D, EN-CCC, где категория А означает максимальную безопасность для пилота, а D – экстрим-вариант для пилотов с имеющимся опытом управления парапланом в нештатных ситуациях. Несертифицированное оборудование может подвести!

Даже сертифицированные парапланы со временем изнашиваются

Уточняйте на точке старта или в школе не только сертификацию, но и возраст параплана. Если «крылу» больше трёх лет и всё это время его активно используют, то оно непригодно для полётов. Кроме конструкции безопасность куполу даёт пропитка, обеспечивающая воздухонепроницаемость, – когда она стирается, купол превращается в решето.

Всегда следуйте технике безопасности

Запасной парашют должен быть с вами всегда, и перекладывать его нужно раз в полгода. Убедитесь, что шлем застёгнут. По регламенту, упражнения в воздухе следует делать не ниже 30 метров от земли, чтобы было достаточно времени на бросок запасного парашюта – при необходимости. В нашей школе мы позволяем ученикам выполнять акробатические трюки за 100 метров от земли, а при 30 метрах уже идём на посадку.

Анализируйте погоду и траекторию полёта

Научиться раскрывать параплан, взлетать и приземляться легче, чем освоить велосипед, но возможность летать самостоятельно дают навыки анализа погодных условий и полёта, а также способность быстро принимать решения. Этому и обучают в школах. Если крыло у параплана складывается – не страшно, когда пилот точно знает, что делать.

Не переоценивайте свой уровень

Обычно, когда человек только начинает летать, его страхи выше, чем реальные риски. Потом у него закрепляется позитивный опыт, он начинает лихачить – и это самая опасная стадия. Чаще всего только после того, как пилот пережил негативный опыт, он начинает оценивать свои навыки объективно. Я летаю уже 15 лет, выполняю топовые манёвры воздушной акробатики и пользуюсь парапланами верхних классов сертификации, но не иду на старт в плохую погоду и без шлема. Я не боюсь, потому что могу принять решение не подвергать себя риску.

Наслаждайтесь полётом

Удивительно, когда ты можешь мягко перелететь через перевал и приземлиться на горе, где не ступала нога человека. Во время пандемии я жила на Урале, и тогда мы изучили всё в районе Магнитогорска – в какой-то момент отлетели на 71 км от точки старта и передвигались как грибники с места на место. Мне нравится открывать новые лётные места, видеть мир глазами птиц и жить в сотворчестве со стихией – это действительно ни с чем не сравнимый туризм.

Татьяна Паласова