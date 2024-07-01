Помакуха и заебуриха. Арктическая кухня: чем питаться в Заполярье?

Крайний Север — уникальное место, куда стремятся попасть многие, чтобы познакомиться с невероятными красотами и попробовать разнообразную интересную еду. Заполярная кухня поражает своими вкусовыми сочетаниями, сочностью и подачей. Отобрали для вас самые интересные блюда.

Специалисты из Агентства по развитию Мончегорска провели анализ трендов поисковых запросов, связанных с кулинарией Севера, за период в шесть лет. За последние четыре года наблюдается значительный рост популярности арктической кулинарии.



С 2019 года количество онлайн-запросов, связанных с арктической кухней, выросло более чем в четыре раза, с 944 до 4901 к 2023 году. При этом, только в первые четыре месяца 2024 года уже зафиксировано около 1800 таких запросов, что на 11% превышает показатели того же периода предыдущего года.

Как и когда появилась арктическая кухня

«Арктическая кухня» – понятие довольно молодое, оно стало использоваться в Мурманской области с 2018 года. Тогда о Севере решили заявить в том числе и через местные блюда. В меню кафе и ресторанов начали появляться позиции с пометкой «арктические» или «заполярные», которые с большим интересом заказывали гости.

Сейчас арктическую кухню можно смело назвать одной из самых главных достопримечательностей Мурманской области. Ни одно путешествие туристов не обходится без знакомства с богатым разнообразием северных блюд.

«Арктическая кухня — это развивающееся направление современной российской региональной кухни, которое объединяет регионы Арктической зоны по территориальному, климатическому и природно-географическому признакам, с характерной для данных территорий единой продуктовой корзиной. При этом кулинарные техники, рецептура и культурные традиции регионов «арктической» группы могут отличаться в зависимости от этнокультурного, национального состава населения. Наибольшее количество предприятий питания с действующим меню арктической кухни как заявленной специализации выявлено в Мурманской области», – рассказывает Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Главный тренд этой кухни – традиционные блюда северных народов, которые готовятся исключительно из натуральных ингредиентов.

«Заполярные блюда, представленные в заведениях региона, готовятся из местных продуктов. Мы предлагаем гостям попробовать оленину, множество видов рыб: треску, палтус, что добываются в Мурманской области. Большой популярностью у посетителей пользуется лосось: его ежедневно заказывают в разных вариациях. К блюдам, вызывающим особое внимание у туристов, относится треска специального посола, которая подаётся на еловых ветках, мидии в сливочном соусе, салаты с морепродуктами, гребешки и ёжики», – говорит Валентина Тедеева, руководитель ресторана «Медведица», г. Заполярный.

Бытует мнение, что заполярная кухня интересна только приезжим. Однако, по словам Валентины, в заведения нередко приходят местные жители, чтобы насладиться любимыми деликатесами, приготовленными по традиционным рецептам.



По своей сути современная арктическая кухня — это простые блюда, понятные каждому жителю нашей страны. Мы же собрали подборку из самых необычных и уникальных блюд, которые стоит попробовать в Заполярье.

Помакуха

Поморская «помакуха» с палтусом и треской. Фото: Павел Киселев

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Это блюдо с настоящим северным характером можно найти в мурманском ресторане «Меридиан».

Помакуху готовят из свежайших трески и палтуса, которых опаляют на огне перед подачей. Рыбу заправляют соусом, сделанным из брусники. К блюду обязательно подают свежевыпеченный хлеб, корочку которого советуют обмакнуть в соус, чтобы прочувствовать все грани тонкого ягодного вкуса.

Заебуриха

Фото: Фото предоставлены туристическим комплексом «Териберский берег»

Национальное поморское блюдо, куда входит тушёная картошка, рыба и овощи. Причём традиционно его готовят из рыбьих остатков. Суп получается настолько густым, что часто его сравнивают с рагу.

Познакомиться с заебурихой можно в ресторане «Териберский берег», он находится на берегу Баренцева моря.

Дирстроганов

Фото: Центр «Вторая школа»

Дирстроганов – фишка заполярного фудтрака Mr. Black.

Под этим названием скрывается бефстроганов из оленины, в сочетании с картофельным пюре, брусничным соусом и бочковыми солёными огурцами.

Салат «Саамские легенды»

Это сытное и в то же время лёгкое блюдо, в состав которого входит только нежное мясо оленя и свежие овощи. Его можно, например, попробовать в одном из заведений Мурманской области — ресторане «Медведица».