Помощники туриста: 4 предмета для комфортного путешествия

Бархатный сезон – идеальное время для путешествий. Погода радует теплом и солнцем, а природа – яркими красками. Чтобы отдых был комфортным и беззаботным, стоит заранее позаботиться о необходимых вещах. Представляем подборку из 4 полезных средств для путешественников.

Защита кожи

Солнечные лучи активно воздействуют на кожу и волосы не только летом, но и в осенние деньки. Особенно важно позаботиться о коже после длительного пребывания на солнце и применения санскринов. Универсальный гель от бренда Индекс Натуральности интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу, уменьшает воспаления и покраснения.

Натуральные экстракты и активы в составе геля питают и смягчают кожу, делая ее более упругой и эластичной. Легкая текстура быстро впитывается, не оставляя липкости и жирного блеска. Гель также эффективен в уходе за волосами, предотвращая их сухость и ломкость после воздействия солнца и морской воды.

Гибрид трекинговых ботинок и городских кроссовок

Новые кроссовки ECCO OFFROAD – идеальное сочетание функциональности и минималистичного скандинавского дизайна. Легкие, поддерживающие и водонепроницаемые, они подходят как для активного отдыха, так и для прогулок по городу. Инновационные материалы и конструкция обеспечивают максимально комфортную посадку, амортизацию и устойчивость на любых поверхностях. Высококачественная кожа и текстиль гарантируют долговечность и износостойкость обуви.

В новом сезоне представлено несколько ярких расцветок, которые добавят изюминку любому образу. С кроссовками ECCO OFFROAD путешественник будет чувствовать себя комфортно и уверенно в любых условиях.

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Умные купальники

Умные купальники RoDaSoleil выполняют сразу несколько функций: экологичную, стильную и защитную – и идеально подойдут тем, кто решил съездить куда-нибудь к морю перед затяжным зимним сезоном. С ними можно наслаждаться солнцем без вреда для кожи и окружающей среды.

Каждый новый принт рисует изгибы фигуры и ломает стереотипы о привычных образах на пляже. Купальники обладают свойствами крема с фактором SPF 35, защищая кожу от УФ-лучей и океаны от тонн смываемых солнцезащитных средств.

Инновационная ткань быстро сохнет и обладает повышенной эластичностью, обеспечивая максимальный комфорт во время плавания и загорания. Яркие и оригинальные дизайны купальников позволят выделиться на пляже и подчеркнуть индивидуальность.

Стильный чемодан

В сети магазинов Чемодан PRO появились осенние новинки бренда Echolac, основанного в Токио в прошлом веке. Продукция бренда до сих пор выделяется вниманием к красоте, элегантности, деталям, точности и качеству. Сейчас в продаже есть две новые коллекции: Dynasty, вдохновленная древней архитектурой Рима, и Celestra, которая переосмысливает традиционную конструкцию чемоданов.

Dynasty – это идеальный баланс роскоши и элегантности. Коллекция выполнена из эксклюзивного поликарбоната EchoLite, который отличается легким весом и устойчивостью к царапинам. Отдельные плюсы – бесшумные колеса, съемный и моющийся антибактериальный подклад. Celestra, в свою очередь, обладает расширенным и хорошо организованным внутренним пространством, где продумано место для всего необходимого в путешествии. Встроенный USB-порт и другие функции добавят комфорта и легкости в путешествиях по всему миру!

Четыре предмета станут незаменимыми помощниками в путешествии. Увлажняющий гель позаботится о коже и волосах после солнечных ванн, предотвращая сухость, шелушение и ломкость. Удобные кроссовки обеспечат комфорт при длительных прогулках по городским улицам или экотропам. Умный купальник защитит от УФ-лучей и позволит наслаждаться пляжным отдыхом без вреда для кожи и окружающей среды. А стильный и функциональный чемодан вместит все необходимые вещи и станет ярким акцентом благодаря оригинальному дизайну. Готовьтесь к новым впечатлениям и отправляйтесь навстречу ярким эмоциям в бархатном сезоне!