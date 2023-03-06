Попробовать новое: самые недооцененные туристические направления для россиян

Туристы могут найти много интересного в Монголии, Румынии и ЮАР.

Если вы часто путешествуете и уже не раз были в Турции, Египте, Таиланде и Эмиратах, или же просто не хотите посещать загруженные туристами города страны, — самое время присмотреться к альтернативам. Russian Traveler вместе с «Яндекс Путешествиями» подготовил подборку интересных направлений, которые доступны российским туристам, но обычно не пользуются популярностью.

Зарубежные страны

Монголия

Национальный парк Горхи-Тэрэлж (Монголия) Фото: Wikipedia Commons

Монголия — страна, в которой мало что изменилось еще с древних времен. Сюда едут, чтобы увидеть красочные степные пейзажи, горы с заснеженными вершинами и чистейшие голубые озера. Туристы говорят, что местами Монголия вселяет ощущение, что ты на другой планете. Здесь можно вдоволь полюбоваться нетронутой природной красотой во всем ее разнообразии. Помимо степей, гор и озер, в Монголии есть бескрайние луга, вулканы, скалы и знаменитая пустыня Гоби.

Минимальная стоимость самолет «Москва — Улан-Батор — Москва» в среднем составляет 85 490 рублей. Гостиницы, в основном, сосредоточены в Улан-Баторе. В частности, можно остановиться в PUMA Imperial: оценка на «Яндекс Путешествиях» — 4, стоимость — от 9 397 рублей за ночь. Также есть два четырехзвездочных варианта: отель Chinggis Khaan с оценкой 4,1 на «Яндекс Путешествиях» по цене от 12 203 рублей за ночь и Ramada by Wyndham Ulaanbaatar Citycenter с оценкой 4, цена — от 8 711 рублей в сутки.

Помимо Гоби, самой большой пустыни в Азии, внимание туристов привлекает национальный парк Горхи-Тэрэлж с его сопками, густым лесом и скалистыми горами. Среди рукотворных достопримечательностей — самая большая статуя конного всадника в мире Памятник Чингисхану, монастырь Гандантэгченлин, дворец Богдыхана и древний город Каракорум.

Румыния

Бран — замок Дракулы (Румыния) Фото: Wikipedia Commons

Румыния известна своими мистическими легендами и живописной природой. Легенды гласят, что именно здесь жил самый известный вампир в мире — граф Дракула. В Румынии можно прогуляться по старинным замкам с не менее загадочными легендами, полюбоваться зелеными пейзажами, руинами древних крепостей, лесами Трансильвании и архитектурой традиционных деревушек. Также сюда едут, чтобы посетить лечебные курорты или отдохнуть на берегу Черного моря.

Самолет «Москва — Бухарест — Москва» с одной пересадкой в Стамбуле в среднем стоит 46 263 рублей. А много современных отелей туристы могут найти в Бухаресте. К примеру, можно выбрать четырехзвездочный Mercure Bucharest Unirii (оценка 4 на «Яндекс Путешествиях», стоимость — от 9 171 рублей за ночь), стильный Hilton Garden Inn Bucharest Old Town (оценка 4 на «Яндекс Путешествиях», цена — от 12 353 рублей в сутки) или Hotel Caro с бассейном (оценка 4,4 на «Яндекс Путешествиях», стоимость —от 8 868 рублей за ночь).

В Румынии очень много архитектурных достопримечательностей. Среди них — замок Дракулы Бран, замки Пелеш и Корвинов, крепости Алба-Каролина и Рышнов. Многим нравится исторический центр Сибиу и площадь Сфатулуй. Также стоит посетить национальный парк Ретезат и скальные образования «Бучеджский Сфинкс» и «Бебеле».

ЮАР

Нацпарк Пиланесберг (ЮАР) Фото: Wikipedia Commons

ЮАР — самый край Африки. Эта страна представляет собой удивительное сочетание первобытной экзотики и рациональной современности. Нетронутые тропики, национальные парки и заповедники, променады Кейптауна, лучшие пляжи планеты и высококлассные отели — это все ЮАР. В основном сюда едут ради экотуризма, сафари- и кемпинг-туров, хайкинга и прочих «природных» активностей.

Билет на самолет «Москва — Йоханнесбург — Москва» с двумя пересадками — в Каире и Найроби — в среднем стоит 77 733 рубля. Самолет «Москва — Кейптаун — Москва» летит через Каир, Найроби и Йоханнесбург. Стоит такой билет в среднем 101 670 рублей. Что касается гостиниц, то пользователи «Яндекс Путешествий» хорошо оценивают Signature Lux Hotel by Onomo, Waterfront, стоимость ночи — от 5 860 рублей. Есть вариант с бассейном Protea Hotel by Marriott Cape Town Victoria Junction по цене от 8 278 рублей за ночь, а также бюджетный отель MoTown by Mojo, ночь стоит от 4 369 рублей. В Йоханнесбурге есть четырехзвездочный Reef Hotel, по цене от 4 416 рублей в сутки, а в Сэндтоне — Garden Court Sandton City, стоимость — от 6 788 рублей за ночь.

Любителям городского отдыха понравится мегаполис Йоханнесбург и Кейптаун с его живописными набережными Виктории и Альфреда. Но большинство туристов едут в ЮАР за природными достопримечательностями. Стоит посетить пустыню Калахари, Драконовы и Столовую горы. Съездить на сафари и посмотреть на диких африканских животных можно в национальных парках Крюгер и Пиланесберг. А в морском национальном парке Тситсикамма можно полюбоваться на милых пингвинов.

Киргизия

Озеро Иссык-куль (Киргизия) Фото: Wikipedia Commons

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Пейзажи Киргизии часто сравнивают со швейцарскими Альпами, отмечая, что виды на горы и луга здесь не менее завораживающие. Помимо зеленых долин, природа страны славится тенистыми хвойными лесами, высокогорными озерами с кристально чистой водой и шумными водопадами. Вместе с тем в стране есть и культурно-исторические места, которые также располагаются на фоне просторных пейзажей. Путешественники из России также любят Киргизию за сравнительно низкие цены.

Добраться до столицы Киргизии дешевле, чем до предыдущих направлений в подборке. Так, самолет «Москва — Бишкек — Москва» в среднем стоит 22 342 рубля. Из отелей в Бишкеке наиболее привлекательны «Лулу» (оценка 4,3 на «Яндекс Путешествиях») — от 5 062 рублей за ночь, Futuro Hotel (оценка 5 на «Яндекс Путешествиях) — от 4 971 рубля за ночь, а также Garden (оценка 4,7 на «Яндекс Путешествиях), стоимость одной ночи в котором начинается от 6 442 рублей.

Самая известная достопримечательность страны — живописное озеро Иссык-куль. Также многие слышали про горы Тянь-Шань и священную гору Сулайман-Тоо из списка ЮНЕСКО. Среди прочих интересных мест — ущелья Джеты Огуз и Алтын Арашан, башня Бурана и мавзолей Гумбез Манаса. Также в Киргизии есть ледник Иныльчек, толщина льда которого местами достигает 200 метров.

Иордания

Мертвое море (Иордания) Фото: Wikipedia Commons

Иордания — это страна бедуинов, сочетающая в себе пустыни, древние города и высококлассные курорты. Здесь можно не только насладиться Мертвым и Красным морем, но и сделать необыкновенные снимки на фоне пустынных и горных пейзажей, а также прочувствовать быт местных бедуинов и атмосферу древности. Также Иордания — идеальное место для тех, кто желает поправить здоровье — в стране много лечебных курортов.

Самолет «Москва — Маскат — Москва» с пересадкой в Эль-Кувейте стоит 38 070 рублей. А в Аммане есть три хороших четырехзвездочных отеля: Corp Amman Hotel по цене от 9 257 рублей, Grand Palace Hotel стоит от 5 971 рубля за ночь, и цена на самый бюджетный вариант ALQasr Metropole Hotel начинается от 4 776 рублей в сутки.

Помимо известного на весь мир Мертвого моря, в Иордании есть пустыня Вади Рам, река Иордан и древние города Петра, Джераш и Гайдара. Также обязательно стоит посетить руины Умм аль-Джималь, храм-мавзолей Эль-Хазне, цитадель и Римский амфитеатр в Аммане.

Россия

Калмыкия

Золотая обитель Будды Шакьямуни (Калмыкия) Фото: Wikipedia Commons

Калмыкия — одно из самых необычных туристических направлений в России. Во-первых, это единственный в Европе регион, где традиционно распространена тибетская форма буддизма. В 1991 году в столицу Калмыкии Элисту даже приезжал Далай-лама. Для путешественников этот регион примечателен необыкновенной исторической архитектурой, которая больше ассоциируется с южноазиатскими постройками и никак не похожа на ту, что мы привыкли видеть в Россию.

По прямой из Москвы до Элисты можно доехать только на автобусе. По данным «Яндекс Путешествий», рейсовые автобусы до столицы Калмыкии ходят каждый день, стоимость билета стартует от 1 975 рублей, а время в пути занимает от 20 часов до суток. В самом центре города есть отель Белый лотос: оценка на «Яндекс Путешествиях» — 4,6, стоимость — от 3 630 рублей за ночь. Вблизи главных достопримечательностей расположен отель Олимп (оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях», цена — от 2 733 рублей за ночь). Чуть дальше от центра есть бюджетный Гостиный Двор: оценка на «Яндекс Путешествиях» — 4,6, стоимость ночи стартует от 2 500 рублей.

Калмыкия славится архитектурными шедеврами — обязательно стоит посетить золотую обитель Будды Шакьямуни, буддийский храм Сякюсн-Сюме или «Старый Хурул», пагоду Семи дней. Также можно заглянуть в Национальный музей Калмыкии, где представлены предметы истории, культуры и искусства калмыцкого народа. Из природных достопримечательностей может быть интересен заповедник «Черные земли».

Курильские острова

Горячие источники вулкана Баранского (Курильские острова) Фото: Wikipedia Commons

Курильские острова, как и большинство направлений из нашей подборки, в первую очередь примечательны своей природой. Действующие и просто живописные вулканы, фумарольные поля, разноцветные скалы, озера и термальные источники, разнообразие ландшафтов делают Курилы идеальным местом для тех, кто в поиске фантастических пейзажей для впечатляющих снимков и неповторимых эмоций.

До Курил можно долететь на самолете «Москва — Южно-Курильск — Москва» с одной пересадкой в Южно-Сахалинске. Стоимость такого билета в среднем составляет 47 282 рубля. Также можно сесть на самолет «Москва — Южно-Сахалинск — Москва» с пересадкой в Новосибирске за 20 928 рублей и далее добраться с Сахалина до Курил из порта «Корсаков» на судне «Игорь Фархутдинов». Если говорить о гостиницах, то отличный вариант для путешествия с небольшим бюджетом — Овсянка: оценка 4,9 на «Яндекс Путешествиях», цена — от 1 801 рубля за ночь. Также в центре Южно-Сахалинска есть стильный отель Айлендер (оценка на «Яндекс Путешествиях» — 4,6, стоимость начинается от 3 360 рублей за ночь). Еще один вариант с интересными номерами — Юность по цене от 3 800 рублей в сутки. Средняя оценка пользователей «Яндекс Путешествий» — 4,9.

Визитная карточка Курил — вулканы. Самые известные из них — Тятя и Менделеева, а также вулкан Баранского с его источниками и термическими ваннами. Обязательно стоит посетить мыс Край Света и экотропу «Столбовская» с мысом Столбчатый. Помимо этих захватывающих дух мест, на Курилах есть и другие живописные достопримечательности — например, фумарольные поля, водопад Птичий, Белые скалы и бухта Безымянная.