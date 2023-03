Попробовать новое: самые недооцененные туристические направления для россиян

Билет на самолет «Москва — Йоханнесбург — Москва» с двумя пересадками — в Каире и Найроби — в среднем стоит 77 733 рубля. Самолет «Москва — Кейптаун — Москва» летит через Каир, Найроби и Йоханнесбург. Стоит такой билет в среднем 101 670 рублей. Что касается гостиниц, то пользователи «Яндекс Путешествий» хорошо оценивают Signature Lux Hotel by Onomo, Waterfront, стоимость ночи — от 5 860 рублей. Есть вариант с бассейном Protea Hotel by Marriott Cape Town Victoria Junction по цене от 8 278 рублей за ночь, а также бюджетный отель MoTown by Mojo, ночь стоит от 4 369 рублей. В Йоханнесбурге есть четырехзвездочный Reef Hotel, по цене от 4 416 рублей в сутки, а в Сэндтоне — Garden Court Sandton City, стоимость — от 6 788 рублей за ночь.