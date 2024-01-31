Популярная у туристов авиакомпания прекращает полеты

Это случится в конце марта.

Авиакомпания Air Malta, которая была популярна в том среди российских туристов, весной прекратит полеты. Мальтийский национальный перевозчик обанкротился из-за финансовых трудностей. ЕС отказался поддержать компанию.

Последний рейс Air Malta совершит 31 марта. Далее авиаперевозчика с 50-летней историей постепенно сменит новая авиакомпания – KM Malta Airlines. Она летает в 17 аэропортов Европы. Новый перевозчик будет привлекать к финансированию частных инвесторов.

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Air Malta – национальная авиакомпания Мальты. Она была основана в 1974 году и на протяжении многих лет является основным перевозчиком пассажиров и грузов на острове Мальта.

Air Malta предлагает регулярные рейсы в различные города Европы и Средиземноморья, а также сезонные рейсы в отпускные направления. Некоторые из популярных маршрутов включают Лондон, Рим, Мюнхен, Франкфурт, Тунис и Катанию.

Флот Air Malta состоит из современных самолетов, включая Airbus A320 и Airbus A320neo.