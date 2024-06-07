Популярность арктической кухни выросла в России в четыре раза

Специалисты из Агентства по развитию Мончегорска провели анализ трендов поисковых запросов, связанных с кулинарией Севера, за период в шесть лет.

За последние четыре года наблюдается значительный рост популярности арктической кулинарии. С 2019 года количество онлайн-запросов, связанных с арктической кухней, выросло более чем в четыре раза, с 944 до 4901 к 2023 году. При этом, только в первые четыре месяца 2024 года уже зафиксировано около 1800 таких запросов, что на 11% превышает показатели того же периода предыдущего года.

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Исследования показывают, что особенно заметен рост интереса к этой кухне в холодное время года, между октябрем и январем. При этом самыми востребованными в поисковых системах стали запросы на тему «арктическая кухня» в целом и «арктическая кухня Мурманск», а также запросы на поиск ресторанов, предлагающих блюда арктической кулинарии в России, занимают третье место по популярности.