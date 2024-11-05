Популярность речных круизов среди россиян растет: итоги навигации 2024 и планы туроператоров

Круизные операторы отмечают, что путешественники забронировали уже 20% мест, заготовленных на следующий год.

В ближайшие три недели речная навигация 2024 года полностью завершится, но круизные операторы с оптимизмом смотрят в новый сезон.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) поделились, что процесс бронирования речных круизов на 2025 год идёт активнее прошлогоднего. К концу октября продано уже около 20% объема всех представленных мест на будущий год, а на самых популярных круизах и теплоходах свободных кают уже не осталось.

Например, в компании «Мостурфлот» рассказали, что из 296 мест на премиальном теплоходе «Андрей Рублев», который отправится в плавание 28 июля 2025 года, осталось только 40. Теплоход пробудет в пути более двух недель с посещением следующих остановок: Москва – Горицы — Петрозаводск — Мандроги — Сортавала — Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Углич — Москва.

«В этом круизе у нас впервые запланирована двухдневная стоянка в Петрозаводске, – рассказала генерального директора компании „Мостурфлот“ Светлана Гончарова. — Традиционно грузится хорошо так называемая „Московская кругосветка“, круизы в Пермь, Нижний Новгород».

Высокую активность среди туристов связывают со скидками раннего бронирования – с середины лета россияне могли зарезервировать места на круизы 2025 года со скидкой от 8% до 25%.

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«На этот момент мы опережаем показатели прошлого года на 5-7%. Примерно 20% загрузки будущей навигации уже есть», – поделился с РСТ руководитель отдела продаж туроператора «Донинтурфлот» Александр Шкарупин.

Саратов. Теплоход «Семён Будённый» Фото: Alexxx Malev / Flickr

Самой большой популярностью пользуются круизы до Казани, Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода, круизы в Санкт-Петербург из разных городов, а из Москвы путешественники чаще всего отправляются на Соловки, в Астрахань, Пермь и Выборг, рассказали в РСТ.

В 2025 году россиянам будут предложены и новые маршруты – например, усовершенствованный 8-дневный круиз по Байкалу на теплоходе «Империя» вызвал серьёзный ажиотаж среди туристов, мест по этому направлению уже не осталось. Желающим отправиться в круиз на трехпалубном теплоходе «Н. А. Некрасов» по маршруту Нижний Новгород — Уфа — Касимов — Нижний Новгород тоже стоит поторопиться: судно планирует подняться по Оке на 400 километров. Для пассажирских судов подобных размеров это рекорд.