Электронные визы стали популярнее в России

В первом полугодии 2024 года их оформили 276 тысяч иностранных туристов.

Иностранные туристы за первые шесть месяцев 2024 года оформили 275,9 тысячи электронных виз в Россию, а 215,3 тысячи человек уже посетили страну благодаря этому цифровому проездному документу — эти показатели примерно на 40% превышают значения прошлого года. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Центра стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на данные МИД России. По данным ЦСР, более 46% от общего количества виз оформили путешественники из Китая.

С 74,5 до 77% увеличилась доля туристов из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, из них с 17 до 22% — жителей стран Ближнего Востока. Почти половина от выпущенных в 2024 года электронных виз выданы в мае-июне в связи с повышением спроса на поездки в Россию в летний сезон. Почти 64% от всего количества электронных виз пришлось на граждан стран, которые определены Минэкономразвития в качестве целевых для привлечения въездного турпотока — это Китай, Саудовская Аравия, Иран, Индия, ОАЭ и Оман.

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«Динамика и количество электронных виз в первом полугодии 2024 года убедительно доказывает, что востребованность этого типа визовых документов среди иностранных туристов возрастает», — отметила директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.

Ранее консульский департамент МИД России сообщал, что почти 850 тысяч иностранных граждан оформили визы в посольствах и консульствах России в 2023 году — в 2022 году этот показатель составил 512 тысяч.