Популярность рыболовных туров в Мурманской области выросла в два раза

Рыбаки переориентируются с заграницы на Россию.

Дмитрий Маренков, руководитель компании «Серебро Поноя», в беседе с отраслевым журналом RATA-news отметил заметное увеличение интереса к бронированию рыболовных туров в Мурманскую область – по сравнению с прошлыми годами.

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Маренков отмечает, что из-за туристов, которые ранее предпочитали зарубежные рыбалки, теперь наблюдается сдвиг в сторону отечественных направлений. Основной трудностью при организации рыбалки в России становится транспортная недоступность лагерей, это существенно увеличивает стоимость поездок.

Аналитики указывают на рост стоимости рыболовных туров на 7% в текущем году, достигая в среднем 83,5 тысяч рублей на человека по всей стране. При этом продолжительность отдыха уменьшилась с 7,5 до 6,8 дней, что свидетельствует об изменении предпочтений отдыхающих.

По статистике, туристы, посещающие территорию Мурманской области, расходуют на поездку от 100 тысяч рублей.