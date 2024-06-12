Популярность железнодорожного туризма бьет все рекорды

Выручка «РЖД Тур» рекордная за пять лет.

В 2023 году, «РЖД Тур» – подразделение, занимающееся организацией железнодорожных круизов в рамках холдинга РЖД, продемонстрировало рекордные финансовые результаты за последние пять лет. Причиной такого успеха стало значительное увеличение интереса к путешествиям на поезде по территории России, а также изменение предпочтений пассажиров в пользу внутренних направлений.

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Выручка «РЖД Тур», «круизной» «дочки» холдинга РЖД, по итогам прошлого года увеличилась на 50,5%, до 1,4 млрд рублей, чистая прибыль – на 463,9%, до 269,5 миллионов рублей. Это максимальные результаты компании за последние пять лет.

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 (которая наложила ограничения на авиаперелеты за рубеж) «РЖД Тур» начала развивать направление в сфере внутреннего туризма.

Сейчас компания является и туроператором, и перевозчиком (арендует поезда с локомотивной бригадой), предлагая клиентам различные круизы, экскурсионные и однодневные туры.

В России нет других компаний, которые организовывают железнодорожные круизы на постоянной основе.