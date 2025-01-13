Популярность Вьетнама среди россиян выросла на 85%

Самыми активными месяцами отдыха во Вьетнаме стали для российских туристов ноябрь и декабрь.

В 2024 году россияне начали гораздо активнее путешествовать по Вьетнаму, гласят данные министерства туризма страны. В прошлом году азиатскую республику посетило 232,3 тысячи наших туристов – это на 84,9% больше, чем 2023 году. Несмотря на то, что до показателей доковидного 2019 года с его 646,5 тысячи туристов ещё далеко, это уже значительный прирост.

Чаще всего российские туристы отправлялись во Вьетнам в период с октября по февраль: это неудивительно, ведь средняя температура в центральной части страны в зимний сезон составляет +25 °C, значительный апгрейд по сравнению с нашей «минусовой». Напротив, с мая по июль, когда во многих частях республики идут проливные тропические дожди, традиционно наблюдалось снижение потока российских туристов.

Реклама

Аналитики связывают значительный рост популярности курорта с появлением прямых рейсов. К сожалению, этот показатель пока что далёк от идеала, ведь из России во Вьетнам сейчас летают лишь «Аэрофлот» из Москвы и «ИрАэро» из Иркутска. Укрепление стыковочной базы рейсов через Китай и страны Центральной Азии – в прошлом году 85% российских туристов прибыло во Вьетнам именно с пересадкой — способствовало увеличению количества прибытий.

Россия остаётся одной из самых популярных европейских стран, снабжающей курорт большим количеством туристов – впереди нас только Великобритания, Франция и Германия. Республики пользуется особенной популярностью в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Самым любимыми направлениями страны остаются для россиян Нячанг, остров Фукуок и столица Ханой.