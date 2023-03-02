Пора влюбляться в горы!

Наслаждаться пробуждением природы в горах – это особенный вид удовольствия. Фантастические виды, ласковое солнце и хрустальный горный воздух. Нужно только заранее продумать вечернюю программу развлечений, чтобы было не скучно. Игорная зона “Красная Поляна” делится идеями для сбалансированного отдыха.

1. Выбирайте апартаменты - это удобно и экономно

Очень комфортно, когда в большом уютном номере есть отдельная кухня с полным набором посуды, плитой, духовой и микроволновой печью, с холодильником и посудомоечной машинкой. Идеальный вариант, если приезжаете в отпуск с детьми. Или если хотите ленивые завтраки – имеете право на полный релакс! — на балкончике с видом на горы. В том числе такие номера с кухней выручают, если нужно сэкономить на ужинах в ресторанах: в апартаментах можно приготовить самостоятельно или купить готовую еду в супермаркетах поблизости и просто разогреть.

От себя добавим еще один важный критерий выбора: удачное месторасположение. Важно, чтобы и природные достопримечательности с активностями были рядом, и до канатной дороги можно было прогуляться пешком. Отличный вариант в этом случае: апарт-отель «Бонус». Кроме вышеперечисленных достоинств, здесь всегда есть специальные предложения.

2. Весенние цены на отели в игорной зоне “Красная Поляна”

До 15 апреля в апарт-отеле “Бонус” действует скидка до 15% на проживание. А уже с 16 апреля по 31 мая можно выбрать номер со скидкой до 20%. Рассчитать точную стоимость и забронировать номер можно на официальном сайте. Приятно, что в стоимость включен подъем на канатной дороге до уровня +960 метров. И ещё в апарт-отеле “Бонус” можно отдыхать с домашними животными. Большой плюс для Барсиков и Тотошек!

3. Обязательно прогуляйтесь в горах

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Абсолютно для всех подходящий маршрут: подняться на канатной дороге до станции +960 метров. И следуя навигации на картах, выбрать тропу для прогулки. Рекомендуем также заглянуть на полянку для отдыха. Там можно лечь в шезлонг и с удовольствием принимать солнечные ванны с видом на горы. Только не забудьте про крем c защитным барьером SPF, чтобы избежать весенних ожогов на лице.

4. Сходите на концерт в RED ARENA. Там выступают: Алексей Чумаков, Полина Гагарина, Sevak

Славится игорная зона “Красная Поляна” тем, что здесь постоянно выступают самые популярные звезды и проходят международные турниры по смешанным единоборствам. Возьмите за привычку смотреть афишу событий RED ARENA в дни своего отпуска: высока вероятность, что будет выступать ваш любимый исполнитель.

Концерты в марте:

8 марта - Алексей Чумаков

10 марта - Полина Гагарина

11 марта - фестиваль “Энергия 90-х”: более 50 культовых групп и музыкантов 90-х.

24 марта - Sevak

25 марта - STAND UP

Афиша и подробности – здесь.

5. Не бойтесь заходить в “Казино Сочи” на шоу-программы

Устройте для себя экскурсию. Возьмите оригинал паспорта и заходите! Во-первых, в «Казино Сочи» очень красиво, и это любопытно – увидеть, как выглядит центр развлечений изнутри. А во-вторых, каждую неделю проходят шоу-программы, живая музыка, а в баре по вечерам работает free bar.

Специальная программа 8 Марта:

Розыгрыш подарков для дам

Праздничные напитки

Бесплатный турнир по покеру





