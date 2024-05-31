Посещение Эйфелевой башни станет ощутимо дороже

Стоимость билета вырастет сразу на 20%.

В Париже вырастет стоимость посещения Эйфелевой башни. С 17 июня входные билеты туда станут дороже сразу на 20%, пишет CNN Travel.

Местные власти объясняют такой резкий рост цен падением турпотока и расходами на ремонтные работы. Кроме того, так надеются возместить финансовые потери, которые они понесли во время пандемии коронавируса.

В 2020 году из-за пандемии Эйфелеву башню посетили менее 1,6 млн человек по сравнению с почти 6,2 млн посетителей годом ранее. В 2021 году ее посетили менее 2,1 млн человек, сообщили в компании-операторн достопримечательности Sociéte d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

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Теперь билет для взрослых с поездкой на лифте на вершину будет стоить 35,3 евро (примерно 3500 рублей) вместо прежних 29,4 евро (примерно 2900 рублей). Тот же билет для детей в возрасте от 12 до 14 лет будет стоить 17,7 евро (1733 рубля), а для детей от 4 до 11 лет составит 8,9 евро (871 рубль).

Доход, который получат власти, будет частично потрачен на ремонт Эйфелевой башни и покраску объекта (малярные работы продлятся до 2027 года). Кроме того, в башне планируют ремонт лифтов, из-за чего они периодически будут закрыты.