Стоимость билета вырастет сразу на 20%.
В Париже вырастет стоимость посещения Эйфелевой башни. С 17 июня входные билеты туда станут дороже сразу на 20%, пишет CNN Travel.
Местные власти объясняют такой резкий рост цен падением турпотока и расходами на ремонтные работы. Кроме того, так надеются возместить финансовые потери, которые они понесли во время пандемии коронавируса.
В 2020 году из-за пандемии Эйфелеву башню посетили менее 1,6 млн человек по сравнению с почти 6,2 млн посетителей годом ранее. В 2021 году ее посетили менее 2,1 млн человек, сообщили в компании-операторн достопримечательности Sociéte d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).
Теперь билет для взрослых с поездкой на лифте на вершину будет стоить 35,3 евро (примерно 3500 рублей) вместо прежних 29,4 евро (примерно 2900 рублей). Тот же билет для детей в возрасте от 12 до 14 лет будет стоить 17,7 евро (1733 рубля), а для детей от 4 до 11 лет составит 8,9 евро (871 рубль).
Доход, который получат власти, будет частично потрачен на ремонт Эйфелевой башни и покраску объекта (малярные работы продлятся до 2027 года). Кроме того, в башне планируют ремонт лифтов, из-за чего они периодически будут закрыты.
Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку: доступ туда закрыт
Читайте также
Посещение Эйфелевой башни станет ощутимо дороже
Паломницу отказались пустить на рейс из-за бутылки святой воды
В Кроноцком заповеднике на Камчатке ограничили экскурсии ради спокойствия зверей и птиц
Россиянка с панической атакой задержала вылет самолета на 1,5 часа
В электронный билет на поезд теперь можно добавлять кошек и собак