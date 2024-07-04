Посетить Барселону станет ещё дороже: в городе снова увеличат туристический налог

Власти популярного испанского курорта стараются сократить поток туристов.

Барселона планирует увеличить городской туристический налог с €3,25 до €4 за ночь, начиная с октября 2024 года. Ставка налога фиксированная и выплачивается только за первые семь дней посещения столицы Каталонии, туристами старше 16 лет.

Это второе повышения налога за полгода. С 1 апреля, туристический налог в городе вырос с €2,75 до €3,25.

Технически, в Барселоне действует два налоговых режима. Второй, региональный туристический налог, взимается за место проживания. Для пятизвёздочных отелей, дополнительный налог составляет €3,50. В случае аренды квартиры на Airbnb, вы заплатите за ночь €2,25.

Поясняем: если вы планируете поехать в Барселону на семь дней и поселиться в люксовом отеле, то начиная с октября в общей сложности вы заплатите €52,50 (это €28 городского налога по €4 за ночь плюс €24,5 регионального налога по €3,50 за ночь в пятизвёздочном отеле).

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Для тех, кто хочет посетить Барселону меньше чем на 12 часов в составе круиза, действует специальный налоговый режим: плата в сумме €3 и плюс €2 в случае задержки.

Кстати, с 2028 года Барселона планирует полностью запретить сдачу в аренду жилья на короткие сроки. В основном это отразится на платформах типа Airbnb и Booking.com, где сейчас представлены около 10,000 квартир для краткосрочной аренды. Так мэрия борется с огромным потоком туристов, который создаёт нехватку жилья для самих горожан.

Власти города считают, что новые меры помогут поднять «качественный туризм» в городе. В настоящий момент, Барселону посещает около 32 миллиона человек в год, что сильно отражается на её инфраструктуре. По предварительным подсчётам, увеличение городского налога может помочь увеличить годовой доход на €20 миллионов, а дополнительные средства направить на улучшение качества дорог.