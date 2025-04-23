Посол Мексики посоветовал избегать электронных виз в страну. Почему?

Россиянам посоветовали получать разрешение на въезд в латиноамериканскую страну напрямую в посольстве.

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас порекомендовал россиянам получать для въезда в Мексику обычную визу, а не электронное разрешение. Второе выдается любому заявителю автоматически – его можно оформить онлайн за 25 дней до поездки в случае однократного пересечения границы по воздуху.

Но дипломат пояснил, что подобная стратегия часто оказывается проигрышной, потому что заявитель не представляет за что его могут развернуть на границе и потратит время и деньги на билет впустую. В случае же личной подачи на визу в посольстве Мексики в Москве, заявитель напрямую общается с визовым офицером. А значит может на этапе собеседования понять «у кого могут быть проблемы при въезде в страну», пояснил Мехиас.

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Национальная виза позволяет многократно въезжать в Мексику и выезжать любым способом, включая наземный или морской, и непрерывно находиться в стране в течение 180 дней. Для получения визы помимо паспорта требуется подтверждение доходов.

Мехиас напомнил, что при въезде в Мексику туристам понадобится пройти собеседование и четко пояснить цель своей поездки на английском или испанском языке. Для этого необходимо рассказать о маршруте своего путешествия, местах размещения и сроках пребывания в стране. Также туристам следует быть готовым к «базовым» вопросам о количестве ввозимых с собой денег.

Отмечается, что в 2024 году во въезде в Мексику было отказано более 1,8 тысячам россиянам – причем многих из них «завернули» при пересадке в Стамбуле на рейсах Turkish Airlines.