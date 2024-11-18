Посылки с дубайским шоколадом назвали опасными

Россиян призвали не принимать их у незнакомцев в аэропорту.

Россиян призвали не привозить из ОАЭ посылки с дубайским шоколадом, которые им передали незнакомцы. С таким обращением выступили в Telegram-канале Генконсульства России в Дубае, назвав посылки «опасными».

В ведомстве посоветовали не соглашаться передать «гостинцы детям-сиротам», которые им могут вручать в аэропорту, поскольку на самом деле в коробках может быть что-то другое.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — сказали в дипведомстве.

Реклама

Об опасности самого шоколада россиян предупреждали и врачи. В одной плитке десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий, что составляет практически дневную норму. Кроме того, шоколад, внутри которого фисташковая паста, специи и пряности, не стоит есть аллергикам — для них это может быть смертельно.



В октябре трендовый дубайский шоколад в России обогнал по популярности букеты цветов. Аналитики связали рост интереса к сладости не только с его «раскрученностью», но и с ценой. Плитка в среднем стоит 1800 рублей, а букет — около 3500 рублей.