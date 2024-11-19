Поток пассажиров на внутренних авиарейсах в России сокращается. Что происходит?

В аэропортах Пулково и Сочи объем путешественников внутри страны снизился в этом году на 2-3%.

Рост пассажиропотока на внутренние рейсы в России значительно замедлился в 2024 году и практически остановился, заключили эксперты «Вестника АТОР», ссылаясь на данные перевозчиков и воздушных гаваней.

За первые девять месяцев этого года российские авиакомпании всего перевезли 86,2 миллиона человека (подъём в 6,2% с прошлого года), из них 65,9 миллионов пассажиров путешествовали по России, что на 2,2% больше, чем в 2023 году. Однако это совсем несущественный показатель роста с учётом того, что до начала пандемии ежегодный прирост на внутренние перевозки составлял 6-10% в год, сообщают эксперты. А во время пандемии в 2021 году по стране на авиатранспорте путешествовало 68,1 миллиона человек (на 3,2% больше, чем в этом году).

Более того, с 2019 года рост пассажиропотока на внутренние рейсы составил 17%, при прогнозируемых 25-50%, а для нынешней международной ситуации и угнетенного авиасообщения со странами Запада эти показатели особенно удивительны.

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Столичные аэропорты неохотно делятся с изданиями данными пассажиропотока, но Московский департамент транспорта отметил в сентябре, что в 2024 году из трех Московских аэропортов по стране отправилось на 2,2% больше путешественников, чем годом ранее.

В аэропорту города Санкт-Петербург «Пулково» — он занимает второе место в России по объему пассажиропотока — количество пользователей внутренних линий упало на 2%, то же самое наблюдается и в Сочи, где падение составило 2-3%, а в новосибирском Толмачево — 0,7%.

Более заметный рост внутреннего пассажиропотока пока наблюдается только в аэропорту Казани (3,7%) и в воздушной гавани Екатеринбурга «Кольцово» (подъем в 5% был отмечен в первом полугодии, данных за следующие месяцы в публичном доступе пока нет).

Важно отметить, что у российского перевозчика «Аэрофлот» и его дочерних компаний «России» и «Победы» проблем с пассажиропотоком традиционно не наблюдается, половина всех внутренних пассажиров в этом году (33 миллиона) пользовались услугами именно этих авиакомпаний.

Причинами сильного замедления – а где-то и практически падения потока внутренних путешественников — связано в первую очередь со стоимостью авиабилетов, которая продолжает расти со скоростью 20-40% в год (кстати, недавно Федеральная антимонопольная служба и министерство транспорта даже попросили авиакомпании пояснить их «подходы к ценообразованию»).

Другим важным фактором, повлиявшим на «спад» потока внутренних туристов, является вовсе не падение спроса — с ним как раз в России всё нормально — а сильная загруженность имеющихся воздушных судов. Авиакомпаниям не хватает провозной мощности и количества кресел на внутренних рейсах: в «Аэрофлоте», например, говорят о загрузке в 91-96% в летние месяцы.

Среди возможных факторов, обуславливающих остановку внутреннего авиатуризма в 2024 году, может быть и закрытие воздушных гаваней в приграничных регионах, но это в целом не объясняет невысокий рост пассажиропотока в последние пять лет. При этом важно отметить, что спрос на международные перелёты продолжает расти и где-то даже компенсирует замедление потока внутри страны.