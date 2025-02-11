Поток туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в семь раз

В прошлом году нашу страну посетило 55 тысяч гостей королевства.

Саудовская Аравия показала самый высокий прирост числа туристов в нашу страну за прошлый год, гласят пограничные данные ФСБ. В 2024 году Россию приехало 55 тыс. человек из Саудовской Аравии. Это на 605,8% больше, чем в 2023 году.

В целом в прошлом году нашу страну посетило 1,57 миллиона иностранных туристов: это на 134% больше, чем в 2023 году.

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Больше всего гостей прибывает в Россию из Китая. В 2024 году их количество превысило 848 тыс. человек – это на 324% больше, чем годом ранее. Правда, туроператоры отмечают, что в основном такие высокие показатели зафиксированы благодаря бизнес-туристам, а не просто любителям приключений и русской культуры.

Помимо Саудовской Аравии, высокий турпоток наблюдался и из нескольких других ближневосточных стран: ОАЭ, Турции и Ирана. Большое количество стыковочных рейсов и адекватные цены обеспечили прирост в 68% среди путешественников из Ирана и 53% из ОАЭ.

А вот российские туристы в Саудовскую Аравию не сильно рвутся. Туроператоры связывают эту неохоту с высокой стоимостью въездной визы и запретом на алкоголь в стране.