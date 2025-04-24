Поток туристов в Анапу снизился на 4% с начала года

С начала 2025 года поток туристов в Анапу, где сейчас ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, составил почти 117 тысяч человек. Этот показатель оказался на 4% ниже, чем за тот же период прошлого года, когда город посетили 121,9 тысячи туристов.

Как отметила Татьяна Лобач, текущий уровень бронирования в анапских отелях снизился сразу на 40%. Сейчас гостиницы и отели заполнены только на 37% – для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель достигал 50%.

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14 апреля в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Виталий Савельев проинформировал, что в Краснодарском крае туристический сезон планируют открыть в обычном режиме. Исключение составляют Анапа и Темрюкский район, где ограничения сохраняются.

18 апреля на брифинге о подготовке к новому туристическому сезону глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сразу 141 пляж в Анапе и еще девять в Темрюке не соответствуют санитарным и экологическим стандартам. Это объясняется превышением уровней загрязнения и несоблюдением санитарно-гигиенических норм. Поэтому эти пляжи временно закрыты для посещения и использования в оздоровительных и рекреационных целях.

Таким образом, в этом году курортный сезон в Анапе пройдет без традиционного купания в море и посещения пляжей. Для отдыхающих в Темрюкском районе по-прежнему доступны более 130 километров побережья Таманского залива и Азовского моря, где показатели соответствуют установленным требованиям.