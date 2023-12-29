Поздравление читателей Russian Traveler от министра экономического развития РФ Максима Решетникова

Максим Решетников Министр экономического развития РФ

Дорогие друзья! Предновогодние дни – всегда напряженные и суетливые. Но мы все равно стараемся успеть подумать об итогах уходящего года и вспомнить о самом важном. Как несмотря на трудности, добивались результатов в работе и бизнесе. Старались в учебе. Решались на важные шаги, на которые раньше не хватало времени или смелости. Поддерживали друг друга и помогали тем, кому нелегко. Этот год научил нас ценить простые моменты счастья. Быть ближе к нашим родным и друзьям. И пусть сейчас за окном морозно, в эти зимние праздники нам тепло. Потому что мы проводим их с теми, кто дорог.

У Нового года много семейных традиций: наряжать елку, дарить подарки, приглашать гостей. А еще – всей семьей отправляться в путешествие по нашей большой и удивительной стране. С каждым годом делать это комфортнее и интереснее. Потому что люди, которые развивают туризм, и сами жители регионов очень стараются. Встречают с искренним радушием и гостеприимством. Открывают для нас наиболее красивые и уникальные места. Угощают самым вкусным. Знакомят с национальными обычаями и традициями. И делают это от души!

Дед Мороз. Республика Коми, Усть-Куломский район. Фото: Иван Чаланов / фотохостинг rtraveler.ru

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Каждый город и каждое село уже украсили свои улицы, подготовили праздничные программы и ждут гостей. Можно поехать на Дальний Восток, чтобы первыми в стране встретить Новый год. Загадать желание Деду Морозу в Великом Устюге или Снегурочке в Костроме. Отправиться в новогоднюю столицу – Суздаль. На горнолыжные склоны Красной Поляны, Северного Кавказа или поближе к морю. Бродить по музеям Питера. Ловить северное сияние в Мурманске. Покататься на самом большом катке – озере Байкал. Очутиться в заснеженной Карелии или сказочном Калининграде.

И, конечно, посетить Москву и выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где собраны все главные достижения и достопримечательности наших регионов. Куда бы вы ни приехали, везде вас встретят с улыбкой и точно не дадут заскучать! А в подарок вы увезете самые добрые мысли и яркие впечатления.

Полярное сияние в Мурманской области Фото: Алексей Юницын / фотохостинг rtraveler.ru

Друзья, пусть эти каникулы будут самыми лучшими. Пусть Новый год принесет удачу, счастье и благополучие в каждый дом. И те, кого мы любим, всегда будут рядом. Пусть все задуманное непременно свершится!

С наступающим Новым годом!