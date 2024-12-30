Поздравление читателей Russian Traveler от министра экономического развития РФ Максима Решетникова

Максим Решетников Министр экономического развития России

Дорогие друзья!

Впереди новогодние праздники, самые долгожданные и семейные. Мы все знаем, какое это счастье, когда можно собраться вместе, нарядить елку, вручить подарки. Слышать детский смех. Обнять любящих родителей, бабушек и дедушек. Поблагодарить друзей за вовремя сказанные важные слова и подставленное плечо.

А еще Новый год – это зимние каникулы. Время, когда можно с родными и близкими отправиться в путешествие по России. В заснеженные горы, к морю или в праздничные яркие мегаполисы. Покорять сибирские морозы. Восхищаться красотой сурового Севера. Бродить по шумным ярмаркам. Любоваться старинными храмами. Или выбраться загород, чтобы побыть наедине с природой.

Наша страна – самая гостеприимная и удивительная. В новогодние праздники гостям особенно рады. Все, кто развивает туризм, и сами жители, везде вас встретят с улыбкой. Позаботятся о комфорте. Вкусно накормят. И всегда найдут, чем удивить. Чтобы вы отдохнули, набрались сил и новых впечатлений.

Друзья, пусть эти праздничные дни будут яркими, радостными и насыщенными. А Новый 2025 год оправдает все наши ожидания. Станет удачным и благополучным. Годом добрых перемен, новых возможностей и важных свершений.

Пусть рядом будут все, кого любим. И сбудутся все мечты.

С наступающим!