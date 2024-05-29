Правительство поручило создать единый портал о туризме с данными отелей и гидов

В России планируется создать централизованный онлайн-ресурс, который будет аккумулировать информацию о гостиницах, гидах и других туристических услугах и объектах.

По поручению президента Владимира Путина, новая цифровая платформа будет хранить данные о различных туристических объектах, включая достопримечательности, рестораны, транспорт и экскурсионные услуги, так сообщается на официальном портале Кремля.

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Для повышения безопасности и прозрачности туристического рынка, пользователи платформы будут проходить идентификацию, в том числе с использованием единой биометрической системы. Все собранные персональные данные будут храниться в анонимной форме.



С использованием этих данных разработают софт, который с помощью ИИ сможет предлагать пользователям разнообразные варианты путешествий по их запросам.