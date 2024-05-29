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№ 1/1(10/1)

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Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: результаты
Майский турнир: результаты

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Правительство поручило создать единый портал о туризме с данными отелей и гидов

В России планируется создать централизованный онлайн-ресурс, который будет аккумулировать информацию о гостиницах, гидах и других туристических услугах и объектах.

По поручению президента Владимира Путина, новая цифровая платформа будет хранить данные о различных туристических объектах, включая достопримечательности, рестораны, транспорт и экскурсионные услуги, так сообщается на официальном портале Кремля. 

Для повышения безопасности и прозрачности туристического рынка, пользователи платформы будут проходить идентификацию, в том числе с использованием единой биометрической системы. Все собранные персональные данные будут храниться в анонимной форме.

С использованием этих данных разработают софт, который с помощью ИИ сможет предлагать пользователям разнообразные варианты путешествий по их запросам.

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