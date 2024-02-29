Премьера документального фильма «В Арктику»

27 февраля в московском кинотеатре «Красный Октябрь» состоялась премьера документального кино об Арктике режиссера Леонида Круглова. Во всероссийский прокат картина выйдет 29 февраля.

Документальный фильм «В Арктику», созданный режиссером и этнографом Леонидом Кругловым, посвящен изучению самой обширной ледяной пустыни мира. В картине впервые были показаны самые отдаленные и труднодоступные арктические архипелаги российской Арктики, простирающиеся на территории более чем в 10 000 километров. Среди них – Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Остров Ушакова, Архипелаг Новосибирских островов, остров Врангеля и архипелаг Де Лонга, а также другие скрытые уголки севера. Зрители смогли познакомиться с жителями ледяной пустыни: белыми медведями, моржами и редкими «морскими единорогами» — нарвалами.

В фильме показано значимых исторических артефактов из экспедиций 17-го века, включая монеты эпохи Ивана Грозного и место пребывания первопроходцев Арктики. Исследователи также обнаружили послание, оставленное участниками экспедиции газеты «Комсомольская правда» в 70-е годы, и обломки знаменитого ледокола «Вайгач», потерпевшего крушение в 1918 году, который осуществил важное географическое открытие – архипелаг Северная Земля.

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«Для меня квинтэссенция фильма – это кадр, на котором самка нарвала переворачивается набок и смотрит прямо в камеру. Взглянуть глаза в глаза мифическому, невероятному животному — это мечта любого исследователя, которая воплотилась в жизнь», — рассказывает Леонид Круглов.

Реализацию серии экспедиций для съемок киноленты взяли на себя Русское географическое общество, Северный флот и Росгидрометцентр, также проект поддержала компания Greenworks, известная своей аккумуляторной техникой, которую активно использовали участники в условиях крайнего севера.

«Для нас как для бренда участие в таком амбициозном проекте стало серьезным имиджевым направлением для развития, в том числе, и на B2B аудиторию. Арктика – значимая часть нашей страны, поэтому нашей целью было популяризировать идею использования аккумуляторного инструмента в разных условиях, даже самых экстремальных. Несмотря на то, что фильм документальный, он смотрится на одном дыхании. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: смотрите в прокате с 29 февраля. „, — пояснила генеральный директор Greenworks Рада Рожицкая.

Документальный фильм о самом холодном и неизведанном крае Земли выйдет в российский прокат уже 29 февраля и будет приурочен ко Дню Арктики.