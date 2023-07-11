Премия Russian Traveler Awards 2023: давайте вместе выберем лучшее из мира путешествий по России

«Russian Traveler Awards 2023» – онлайн-голосование от журнала Russian Traveler, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны. Здесь мы определим все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов, а заодно откроем новые точки на туристической карте России.

Голосование проходит по следующим номинациям: «Природный объект», «Экскурсионный маршрут», «Экомаршрут», «Российская авиакомпания», «Круиз», «Культурно-исторический объект», «Оздоровительный курорт», «Городской отель», «Загородный отель», «Национальное блюдо», «Народный промысел» и «Фестиваль/праздник». Также мы узнаем и фаворитов международного туризма: ему посвящены номинации «Лучший отель» и «Лучшее направление».

Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за нашими читателями.

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.



Страница премии - вот тут, голосуйте, давайте все вместе сделаем выбор!

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