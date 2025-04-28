При бронировании отпуска россияне всё ещё предпочитают турагенства

Несмотря на всеобщую любовь к онлайну, даже молодые туристы остаются преданы туроператорам.

Новое исследование туроператора FUN& SUN о предпочитаемых способах бронирования туристических услуг россиянами показало, что около трети опрошенных старше 18 лет выбирают обращаться к проверенным турагентам (28%). Эта опция лидирует среди туристов 57-80 лет (32%), но судя по опросу даже молодые путешественники в возрасте с 24 до 39 лет (29%) уже нашли себе «проверенного» турагента.

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«Молодежь» в возрасте от 18 до 23 лет ожидаемо предпочитали бронировать тур прямо на сайте туроператоров (38%) – кстати туристы из «переходной» группы с 24 до 39 лет также зачастую пользовались этой опцией (27%).

Самостоятельной подготовкой к путешествию (покупкой билетов и поиском жилья) без привлечения агентов выбирали заниматься лишь четверть совершеннолетних россиян всех возрастов (25%). Интересно, что более всего склонны с «самотуризму» оказались самые «платежеспособные» туристы в возрасте с 40 до 56 лет (31%).

Наименее популярными способами организации путешествия среди россиян оказались использование сайтов агрегаторов (17%) и обращение в ближайший офлайн офис продаж (4%). Интересно, что эти два варианта нашли наибольший отклик у самых юных туристов до 23 лет (с 24% и 14% соответственно).

Исследование проводилось в конце 2024 года среди 1500 человек, которые в последние два года хотя бы один раз бронировали тур через туроператора или фирму.