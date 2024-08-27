авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

При въезде в Турцию будут брать отпечатки пальцев

Али Ерликай, глава Министерства внутренних дел Турции, объявил о планах страны начать процесс сбора отпечатков пальцев у въезжающих.

Эта инициатива представляет собой часть программы по усилению миграционного надзора, подобно той, что уже действует в Соединенных Штатах и Великобритании. Однако точный срок реализации проекта чиновники пока не обозначили.

Мы уже писали, что в июле турецкий парламент одобрил изменения в законодательстве, направленные на усиление контроля за пассажирами в аэропортах. Сотрудники смогут проверять багаж и электронные устройства при входе в аэропорт и в зону посадку. Людей, которые не согласились на проверку своих вещей, не допустят в самолет.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024