При въезде в Турцию будут брать отпечатки пальцев

Али Ерликай, глава Министерства внутренних дел Турции, объявил о планах страны начать процесс сбора отпечатков пальцев у въезжающих.
Эта инициатива представляет собой часть программы по усилению миграционного надзора, подобно той, что уже действует в Соединенных Штатах и Великобритании. Однако точный срок реализации проекта чиновники пока не обозначили.
Мы уже писали, что в июле турецкий парламент одобрил изменения в законодательстве, направленные на усиление контроля за пассажирами в аэропортах. Сотрудники смогут проверять багаж и электронные устройства при входе в аэропорт и в зону посадку. Людей, которые не согласились на проверку своих вещей, не допустят в самолет.
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