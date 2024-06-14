Прибыли российских музеев выросли благодаря туристам

Рост доходов эксперты связывают с увеличением посещаемости. В 2023 году музеи нашей страны посетило 43 миллиона человек.

В прошлом году, доходы от коммерческой деятельности музеев не только достигли, но и превзошли показатели до пандемии 2019 года (когда они насчитывали 26,8 миллиарда рублей).

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Официальные данные, предоставленные Министерством культуры, которые цитирует «РБК», показывают, что в 2023 году финансовые доходы российских музеев выросли на 13%, достигнув отметки в 29,8 миллиардов рублей.

Из общего количества заработанных средств в 2023 году, значительная доля – 22,6 миллиарда рублей была получена напрямую от основных музейных мероприятий. Кроме того, вклады от спонсоров и благотворительности составили около 2 миллиардов рублей.