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№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: Началось голосование!
Июльский фототурнир: Началось голосование!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: Началось голосование!
Июльский фототурнир: Началось голосование!

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Приключенческий туризм в России: главные места

Фото: Wikipedia Commons

Горный Алтай, Верхне-Шавлинское озеро. Вершины Сказка, Мечта и Красавица

Самым популярным среди них стал Алтай.

Самым востребованным регионом для приключенческого туризма в России в марте-июне 2023 года стала Республика Алтай — об этом сообщили специалисты МТС Travel. По их словам, именно на это направление пришлось каждое четвертое путешествие. Еще 24% респондентов выбрали Дагестан.

Также в ТОП-5 регионов, популярных среди туристов, ценящих труднодоступные природные достопримечательности, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. Суммарно на них пришлось 75% всех, кто предпочитает подобный отдых в России.

Ранее сообщалось, что Россия в первом квартале 2023 года заняла третье место по числу путешественников, посетивших Израиль. Турпоток вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — об этом сообщила пресс-служба министерства туризма страны.

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