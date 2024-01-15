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Пристегните ремни: самые турбулентные авиамаршруты в мире

Фото: Dr. Wendy Longo / flickr.com

Перелетов по России в рейтинге не оказалось.

Эксперты назвали авиамаршруты, на которых чаще всего в 2023 году были зафиксированы случаи турбулентности. Перелетов по России среди них не оказалось, но туристам, путешествующим по странам Азии и Европы, есть на что обратить внимание.

Редакция специализированного портала Turbli, который занимается прогнозированием турбулентности, проанализировала около 150 000 авиамаршрутов по всему миру и составила топ-10 самых турбулентных маршрутов 2023 года.

Маршруты ранжируются по «скорости рассеивания вихрей», которую основатель Turbli Игнасио Гальего Маркос описывает как «меру интенсивности турбулентности в заданной точке».

Согласно выводам экспертов, авиаперелет длиной почти 3000 км между Сантьяго, столицей Чили, и городом Санта Круз в Боливии является самым турбулентным в мире по итогам наблюдений за 2023 год.

На втором месте по количеству таких явлений – маршрут между Алматы в Казахстане и столицей Кыргызстана Бишкеком. В первой пятерке по количеству случаев турбулентности также маршрут Ланьчжоу – Чэнду в Китае, маршрут из аэропорта Нагоя (префектура Аити) в город Сендай (префектура Мияги) в Японии, а также перелет из Милана в Женеву, который назван самым турбулентным в Европе.

Также в десятке лидеров по количеству турбулентных явлений – три внутренних маршрута в Китае, включающие перелеты из города Сиань в города Ланьчжоу, Чэнду и Чунцин, еще один маршрут в Японии (Осака – Сендай), а также авиамаршрут между Миланом и Цюрихом.

По статистике Федерального управления гражданской авиации США, сильная турбулентность встречается лишь на одном рейсе из 50 000. За последние 16 лет в США среднее количество травм, связанных с серьезной турбулентностью, составляет 33 в год. При этом большинство травм происходит, когда люди не пристегнуты ремнями безопасности.

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