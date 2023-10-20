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№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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Продлено голосование премии Russian Traveler Awards 2023

Фото: Федор Лашков / фотохостинг rtraveler.ru

Архыз, Карачаево-Черкесия

Голосование ежегодной национальной премии «Russian Traveler Awards 2023» продлено до 10 ноября! Онлайн-голосование посвящено главным туристическим возможностям нашей страны и доступно по ссылке: https://awards.rtraveler.ru/

Вместе с Russian Traveler широкая аудитория продолжает определять все самое лучшее в мире путешествий и открывать новые точки на туристической карте России: от Алтайского края до Ярославской области, от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов. 

Теперь у участников премии появилась дополнительная возможность осветить достопримечательности своего края, а у наших читателей – проголосовать за фаворитов.

Голосование проходит по следующим номинациям:

  • «Природный объект»,
  • «Экскурсионный маршрут»,
  • «Экомаршрут»,
  • «Российская авиакомпания»,
  • «Круиз»,
  • «Культурно-исторический объект»,
  • «Оздоровительный курорт»,
  • «Городской отель»,
  • «Загородный отель»,
  • «Национальное блюдо»,
  • «Народный промысел»,
  • «Фестиваль/праздник».

Также любой может принять участие в конкурсе «HAVAL – Компас России»: предложите свой автомаршрут по России на автомобиле. Авторы трех самых интересных маршрутов получат тематические лимитированные фотоальбомы от бренда HAVAL и журнала Russian Traveler. А по наиболее привлекательному маршруту отправится один из известных друзей бренда HAVAL. Все подробности – здесь.

Награждение победителей премии состоится в декабре на торжественной церемонии. Итоги голосования будут опубликованы в журнале Russian Traveler и на сайте rtraveler.ru

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