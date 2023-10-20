Продлено голосование премии Russian Traveler Awards 2023

Голосование ежегодной национальной премии «Russian Traveler Awards 2023» продлено до 10 ноября! Онлайн-голосование посвящено главным туристическим возможностям нашей страны и доступно по ссылке: https://awards.rtraveler.ru/
Вместе с Russian Traveler широкая аудитория продолжает определять все самое лучшее в мире путешествий и открывать новые точки на туристической карте России: от Алтайского края до Ярославской области, от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов.
Теперь у участников премии появилась дополнительная возможность осветить достопримечательности своего края, а у наших читателей – проголосовать за фаворитов.
Голосование проходит по следующим номинациям:
- «Природный объект»,
- «Экскурсионный маршрут»,
- «Экомаршрут»,
- «Российская авиакомпания»,
- «Круиз»,
- «Культурно-исторический объект»,
- «Оздоровительный курорт»,
- «Городской отель»,
- «Загородный отель»,
- «Национальное блюдо»,
- «Народный промысел»,
- «Фестиваль/праздник».
Также любой может принять участие в конкурсе «HAVAL – Компас России»: предложите свой автомаршрут по России на автомобиле. Авторы трех самых интересных маршрутов получат тематические лимитированные фотоальбомы от бренда HAVAL и журнала Russian Traveler. А по наиболее привлекательному маршруту отправится один из известных друзей бренда HAVAL. Все подробности – здесь.
Награждение победителей премии состоится в декабре на торжественной церемонии. Итоги голосования будут опубликованы в журнале Russian Traveler и на сайте rtraveler.ru
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