Продлено голосование премии Russian Traveler Awards 2023

Голосование ежегодной национальной премии «Russian Traveler Awards 2023» продлено до 10 ноября! Онлайн-голосование посвящено главным туристическим возможностям нашей страны и доступно по ссылке: https://awards.rtraveler.ru/

Вместе с Russian Traveler широкая аудитория продолжает определять все самое лучшее в мире путешествий и открывать новые точки на туристической карте России: от Алтайского края до Ярославской области, от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов.

Теперь у участников премии появилась дополнительная возможность осветить достопримечательности своего края, а у наших читателей – проголосовать за фаворитов.

Голосование проходит по следующим номинациям:

«Природный объект»,

«Экскурсионный маршрут»,

«Экомаршрут»,

«Российская авиакомпания»,

«Круиз»,

«Культурно-исторический объект»,

«Оздоровительный курорт»,

«Городской отель»,

«Загородный отель»,

«Национальное блюдо»,

«Народный промысел»,

«Фестиваль/праздник».

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Также любой может принять участие в конкурсе «HAVAL – Компас России»: предложите свой автомаршрут по России на автомобиле. Авторы трех самых интересных маршрутов получат тематические лимитированные фотоальбомы от бренда HAVAL и журнала Russian Traveler. А по наиболее привлекательному маршруту отправится один из известных друзей бренда HAVAL. Все подробности – здесь.

Награждение победителей премии состоится в декабре на торжественной церемонии. Итоги голосования будут опубликованы в журнале Russian Traveler и на сайте rtraveler.ru