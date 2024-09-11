Прогноз: к концу года Таиланд посетят почти 2 миллиона россиян

Уже за первые 8 месяцев текущего года в королевстве было зарегистрировано 1,1 миллиона визитов граждан из России.

В прошлом году Таиланд посетило почти 1,5 миллионов россиян, сообщает Ассоциация Туроператоров России. Однако новый директор московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Канчана Синг-Удом предполагает, что в этом году граждане нашей страны могут установить новый исторический рекорд по количеству визитов в королевство.

Госпожа Синг-Удом предсказала, что к концу 2024 года в Таиланд прибудет 1,9 миллиона россиян.

Предыдущий рекорд по посещению россиянами этой страны в юго-восточной Азии был зарегистрирован в 2013 году – тогда азиатское государство посетили 1,74 миллиона туристов из России.

«Учитывая, что уже до начала высокого сезона Таиланд принял практически 1,1 млн россиян, не исключаем, что итоговые цифры достигнут заявленных 1,9 млн туристов. Бронирования идут очень активно», – соглашаются туроператоры.

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Директор отметила, что сотрудники ТАТ продолжают знакомить россиян с разными образами и регионами страны.

«Речь идет не только о загадочном севере страны, но и о новых локациях на уже известных курортах – Пхукете и в Паттайе. Уже сейчас мы видим, что интерес россиян к неизведанному Таиланду крепнет. Взять, например, провинцию Чиангмай. Россияне там уже не такие редкие гости, как было еще лет 5 назад», — сказала Канчана Синг-Удом.

Если россияне продолжат также активно осваивать разные курорты страны, то прогноз экспертов индустрии вполне может стать реальностью.