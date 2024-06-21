Прогноз: туристический поток в российские села вырастет на 60%

Согласно прогнозам, это случится к 2025 году.

Как прогнозирует Россельхозбанк (его цитирует «Коммерсант») турпоток в российские села вырастет к 2025 году на 60% и составит 5 миллионов человек в год.

Доход от этого вида отдыха может составить примерно 120 миллиардов рублей в год.

Реклама

«Например, для виноделия, где есть ресурсы и желание, это был необходимый шаг. Он позволит нарастить турпотоки в эти хозяйства и помочь фермерам свести концы с концами. Это сотни тысяч туристов уже сегодня, в перспективе, наверное, миллионы. Гостевые дома могут стать туристическими центрами притяжения», – цитирует «Коммерсант» Сергея Ромашкина, вице-президента Ассоциации туроператоров России.

Напомним, что на днях Совет федерации одобрил закон, согласно которому фермерам официально разрешат принимать у себя путешественников в гостевых домах.