Прогулки по Москве: попасть в старую усадьбу и посмотреть на ожившие пороки крепостного театра

В последнее время особую популярность приобретают пешеходные экскурсии, которые дают возможность прикоснуться к тайнам и легендам города. Экскурсии такого рода позволяют внимательно изучать улицы и здания в камерном формате.

Один из самых интересных маршрутов проходит по Мясницкой улице. И если Кремль – сердце Москвы, то Мясницкая – ее душа. Сложно найти в городе такую улицу, где каждый дом – памятник архитектуры с удивительной историей. Здесь расположились доходные дома, построенные гениальным Шехтелем, дом Кузнецова, до сих являющегося магазином фарфора, чайное здание в псевдокитайском стиле, городские усадьбы Солдатенкова, Барышникова и Черткова…

Несомненно, притягивает взгляды дворец небесно-голубого цвета дворец за витой оградой. Это уникальное историческое здание ведет свою историю с XVI века – тогда здесь располагались деревянные палаты семьи князей Волынских. Потом участок был передан Касимовским князьям, перешедшим на службу к Московскому царю.

После Касимовских князей участок был отдан смоленскому губернатору и сенатор, сыну знаменитого сподвижника Петра Первого и дипломату Алексею Григорьевичу Долгорукову.

Судьба у этого удивительного дома сложная и многогранная, под стать всей истории Москвы.

Интересный факт об особняке – он не горел во время пожара 1812 года. Говорят, даже сам Наполеон оценил усадьбу и остановился в ней на пару ночей.

Очертания в стиле рококо особняк приобрел только в 80-е годы XVIII века после кардинальной перестройки, фактически, нового строительства по проекту архитектора Семена Карина. Стройка велась для генерал-майора С.Н. Салтыкова, большого любителя роскоши и обладателя изрядного состояния. Но уже в 1831 году усадьба перешла в собственность Чертковым.

Александр Дмитриевич Чертков – крупнейший просветитель своего времени, археолог, нумизмат, предводитель дворянства Московской губернии, был весьма заметной личностью. Чертков превратил усадьбу в первую публичную библиотеку в России, которую посещали Гоголь, Жуковский, Пушкин и другие.

Сейчас в усадьбе Салтыковых-Чертковых, в доме №7 на Мясницкой, расположился Новый театр Эдуарда Боякова. Дом снова распахнул свои двери для гостей и представил публике премьеру по мотивам произведений Николая Лескова — иммерсивный спектакль «Лубянский гример».

Реклама

Для реализации проекта помещение усадьбы, которая является памятником культурного наследия, были проведены ремонтные работы, которые велись в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к охранным зонам. При этом пространство усадьбы приобрело необходимые для театральной деятельности технологические приспособления, позволяющие применять световые и звуковые эффекты.

К существующим интерьерам добавились элементы декораций, меблировки и реквизита, которые идеально вписались в историческое оформление залов. Появились особые помещения, в которых созданы оригинальные сценографические локации. Одна из таких – «скотный двор», в котором во время спектакля появляются живые домашние животные, «черная» лестница, декорированная старинными театральными афишами.

Один из эксклюзивных приемов спектакля – создание жанра «архитектурного шоу». Благодаря световым эффектам внимание зрителей фокусируется на отдельных элементах уникальной лепнины потолков и стен.

В «Лубянском гримере» много живой музыки, самых разнообразных жанров: здесь и барочная инструментальная музыка, и традиционный русский фольклор, а также аутентичные индийские и французские песни.

Зрители разделены на четыре группы по 200 человек, каждая группа идет своим маршрутом и видит свой вариант развития сюжета. Таким образом во время иммерсивной части спектакля играются одновременно четыре разные пьесы, завершающиеся общим финальным действием в классическом пространстве театрального зала.

Спектакль поставлен по мотивам рассказа «Тупейный художник» Николая Лескова. Сохранены образы главных героев, основные сюжетные линии. Но смысловые акценты в значительной степени адаптированы к сегодняшним актуальным месседжам.