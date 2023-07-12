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Russian Traveler 02/2023
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Пластик на пользу: необычные примеры

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Пропали четверо: дом с людьми смыло во время наводнения на Кубани

Фото: Unsplash

Люди считаются пропавшими без вести.

Во время наводнения в Краснодарском крае смыло дом и машину, в которых находились люди. Пропали четыре человека, пишет Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в поселке Тюменский в Туапсинском районе. В затопленном доме находились 19-летняя Ангелина, ее 15-летний брат Александр и 22-летняя Екатерина. Они увидели воду на полу около шести утра и позвонили маме с вопросом, что делать. После этого компания вызвала спасателей, но буквально через несколько минут их дом просто смыло.

Кроме того, в поселке смыло машину, в которой был мужчина. Ни его, ни людей, находившихся в доме, пока не нашли.

В ночь на 12 июля на Туапсинский район Кубани обрушились залповые дожди. Ливень смыл пешеходные мосты, разрушил дома и магазины, затопил улицы. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации. Проводится эвакуация жителей в пункты временного размещения.

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