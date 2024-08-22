Пропавших на Алтае туристов спасли после пяти ночей блужданий в лесу

19-летние местные жители Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская решили забраться на гору Синюха 17 августа и пропали. В поисковой операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, жители края и волонтёры «ЛизаАлерт».
После четырех дней поисков 19-летние Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская самостоятельно вышли на связь в среду вечером, добравшись с Синюхи на другую гору.
Эвакуация пары была осложнена непроходимостью местности – пешком до места их обнаружения следовало добираться около восьми часов, проезд на автотехнике был затруднен, а посадка вертолета в сложной горной местности и в условиях ограниченной видимости была практически невозможна, пояснили в спасательных службах.
Утром 22 августа Алексея Кузнецова и Елизавету Черкасову удалось успешно эвакуировать по воздуху с помощью вертолета авиапредприятия «Алтай». Их осмотрели медики и передали родным, сообщила пресс-служба МЧС Алтайского края.
В общей сложности Алексей и Елизавета провели в Алтайских лесах пять ночей.
Что произошло?
Вместе с родственниками пара молодых людей приехала к подножью горы Синюха днём 17 августа. Около пяти вечера ребята, которые сами проживают в Рубцовском районе края, решили вдвоем отправиться на вершину 1210-метровой горы – самой высокой точки Колыванского хребта. Это популярный маршрут среди туристов, по подсчётам подъем и спуск с горы в спокойном темпе занимает около шести часов. Через несколько часов ребята прислали фотографию с вершины горы. На связь они больше не выходили.
В поисках пары принимали участие около 100 человек, включая добровольцев из Барнаула, Рубцовска и Новоалтайска и участников поискового отряда «ЛизаАлерт». Спасатели задействовали беспилотники, оснащенные тепловизорами для проведения поисковой операции в ночное время, к поискам подключились владельцы легкомоторных самолётов.
Посылка с воздуха
Вечером 21 августа стало известно, что пропавшие люди вышли на связь. Они поднялись на высоту 1019 метров и позвонили родным. Девушке удалось сохранить заряд на телефоне, чтобы сообщить близким, что они живы, и предоставить свои координаты.
Telegram-канал Mash Siberia поделился кадрами, на которых видно, как семьи молодых людей слушают голосовые сообщения от девушки.
«Мы поддерживаем друг друга максимально… мы ждём, мы ждём», – слышно, как говорит Лиза надрывающимся от слёз голосом.
Спасатели не смогли сразу добраться до молодых людей, но с помощью беспилотника отправили им посылку с тёплыми вещами, водой и продуктами, зарядками и фонарями. Лизе и Алексею удалось сохранять оптимистический настрой до самого момента эвакуации.
Есть и другие хорошие новости: ещё одна пропавшая без вести пара, уже в Республике Алтай, тоже была найдена невредимой. 17-летняя девушка, Екатерина Ефименко, и её научный руководитель 35-летний Андрей Макашов, которые отправились в район для сбора образцов клещей, вышли на связь из урочища в Чемальском районе.
Читайте также
Пропавших на Алтае туристов спасли после пяти ночей блужданий в лесу
Каким россияне видят отпуск мечты
О путешествиях, собаках и книгах: интервью с современной кочевницей Анной Смолиной
РЖД запустят в Абхазию винный круиз на поезде. С вагоном-спа и караоке!
Туристы в Анапе жалуются на позеленевшее море