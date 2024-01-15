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Пропавшую в Турции россиянку нашли убитой в горах

Фото: Unsplash

Кемер, Турция

Девушка прилетела отдохнуть в горах.

В Турции убили 40-летнюю туристку из Кирова. Тело Надежды К. нашли в Кемере, куда она прилетела отдыхать, передает Telegram-канал Shot.

Надежда прилетела в Кемер 31 декабря, чтобы встретить Новый год. Она заселилась в отель в поселке Кириш, провела там три дня, а затем поехала гулять в горы. Там россиянка и пропала, перестав выходить на связь с близкими. Свой рейс в Россию 8 января она пропустила, все вещи кроме телефона остались в номере.

Мать Надежды начала беспокоиться и обратилась в полицию. Информацию о пропаже женщины передали в турецкие правоохранительные органы, и сотрудники начали поиски туристки. В результате им удалось найти тело Надежды в горах. По одной из версий, россиянку могли похитить ради выкупа, а затем отказаться от идеи, убить женщину и выбросить труп вдали от населенных пунктов.

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