Прямые авиарейсы в Грузию не увеличили продажи туров. Почему?

Туристы ждут, когда цены на авиабилеты снизятся.

Российские туристы проявляют интерес к поездкам в Грузию после возобновления прямого авиасообщения между странами, однако спрос пока можно назвать осторожным: на него влияют и стоимость авиабилетов, и акции протеста в Тбилиси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.

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«Интерес россиян к Грузии был и остается, тем более летом, когда открываются курорты Черноморского Кавказа, в том числе Батуми и Сарпи. По этой причине мы создаем туристические пакеты с разнообразной экскурсионной программой по Грузии а также специальные летние комбо-пакеты "Грузия-Армения". На сколько процентов сегодня выросли продажи туров с российской стороны подсчитывать пока слишком рано – нужно время чтобы проследить эту динамику и выдать объективную аналитику», – Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel и вице-президент ATOР.

Он также отметил, что после возобновления прямого авиасообщения между странами возрос интерес к путешествиям в Россию как с туристическими, так и с деловыми целями.

В свою очередь, в «Интуристе» подчеркнули, что спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.

«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии. Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», – пояснили в пресс-службе туркомпании.

Авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании «Азимут», первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, с июня рейсы планирует выполнять Red Wings.