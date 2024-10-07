Прямые рейсы из Москвы в Гавану возобновятся уже в октябре

Россияне смогут напрямую путешествовать в столицу Республики Куба по воскресеньям.

Начиная с 13 октября авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) возобновляет прямое регулярное авиасообщение с Гаваной.

Рейс SU/FV6849 будет отправляться из московского аэропорта «Шереметьево» каждое воскресенье в 23:45. В Гаване самолёт приземлится в 06:10 по местному времени. Судя по актуальному расписанию на сайте перевозчика, обратный рейс из Гаваны в Москву запланирован на 9:10 утра этого же дня.

Прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной было прервано во время пандемии и вернулось в декабре 2023 года, но на постоянной основе полётная программа возобновилась лишь этой осенью. В случае повышенного спроса авиакомпания планирует ввести дополнительный рейс в субботу 30 декабря.

«Регулярный рейс Москва – Гавана — это укрепление двусторонних связей, рост взаимного туристического пассажиропотока, культурно-познавательные и деловые путешествия для граждан дружественных государств», — гласит сообщение на сайте авиакомпания «Россия».

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Перевозчик также напоминает, что из столицы Кубы россияне смогут добраться до самого известного островного курорта Варадеро, который располагается в 140 километрах от Гаваны, а уже оттуда вернуться в Москву – тоже прямыми рейсами.

Курорт Варадеро, Куба Фото: Isaac Gallinati / Unsplash

Рейс SU6927 Варадеро-Москва курсирует по вторникам и субботам, а начиная с 3 октября – ещё и по четвергам.

Стоимость билета в одну сторону на рейса Москва-Гавана без багажа начинается от 51,714 рублей, из Москвы в Варадеро от 78,489 рублей. Протяженность полёта составит 13 часов – поэтому перевозчик также предлагает путешественникам Эконом класса допуслугу — за дополнительную плату пассажир сможет законно разлечься на всём блоке из трех кресел и поспать.