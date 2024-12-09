Прямые рейсы из России в Саудовскую Аравию могут запустить в 2025 году

Число туристов из этой страны в РФ уже выросло в восемь раз.

Прямые рейсы из России в Саудовскую Аравию могут запустить в начале 2025 года — об этом заявил Никита Кондратьев, глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России. На данный момент продолжаются консультации с Минтрансом.

Кондратьев подчеркнул важность запуска прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Саудовскую Аравию в первой половине следующего года. Он уверен, что это будет способствовать увеличению туристического потока.

Реклама

«У нас уже рост без прямого авиасообщения с ними в восемь раз по сравнению с прошлым годом с точки зрения въезда», — отметил он.

Ранее, в минувшем сентябре, авиакомпания «Аэрофлот» начала осуществлять прямые регулярные рейсы Москва-Денпасар впервые за четыре года.