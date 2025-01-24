Пустят ли безработных россиян в Японию?

Путешественники из России беспокоятся, что им могут не выдать визу в Страну восходящего солнца без официального трудоустройства.

В посольстве Японии в Москве отметили, что трудоустройство заявителей не является важным критерием при подаче документов на визу. Главное – платежеспособность потенциальных туристов.

Судя по последним обновлениям на сайте посольства, россияне, подающие заявление на туристическую визу, обязаны предоставить документ, подтверждающий занятость, только «при её наличии». В остальных случаях достаточно будет оригинала выписки из банка об остатке денежных средств на счету «с „мокрой“ печатью и подписью сотрудника».

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Эксперты туриндустрии отмечают, что в прошлом году путешественники, не имеющие трудоустройства или документа о самозанятости, официально обязаны были предъявить в посольство спонсорское письмо. Но по сути на подобные требования внимания не обращали. Главное, на что смотрели служащие посольства – это реальные финансовые возможности туриста, поэтому информацию на сайте скорректировали.

В ноябре для россиян упростили ещё одно требование для подачи на визу: заявители больше не должны подтверждать бронирование и оплату отелей. Отмечается, что процент отказов в японской визе остаётся довольно низким, сама виза абсолютно бесплатна, а выдают её за 4 дня.

Поток путешественников из России в Японию стремительно растёт, Страну восходящего солнца туроператоры даже окрестили «новой Турцией». В 2024 году количество российских туристов, побывавших в Японии, выросло в 2,4 раза и достигло отметки в 99,3 тысячи человек.