Пустят ли в Европу с пятилетним загранпаспортом?

Тем, у кого нет документа нового образца, придется сдавать биометрию на границе.

Недавно мы писали, что из России скоро нельзя будет отправиться в Европу без биометрического десятилетнего паспорта. Утверждалось, что по новым правилам россияне, у которых есть паспорт старого образца, пусть даже с действующей шенгенской визой (ну вдруг), не смогут въехать в Шенгенскую зону. Теперь появились разъяснения – оказывается, это не так.

Россиян всё-таки будут пускать в Европу с пятилетним загранпаспортом — десятилетний иметь необязательно. Биометрию туристы смогут сдать прямо на границе, рассказали «Известиям» в Еврокомиссии.

Осенью на внешних границах ЕС введут новую автоматизированную систему контроля. При первом въезде туристам будет необходимо предоставить биометрические данные — отпечатки пальцев и фото. Эта информация будет храниться в базе три года года — все это время система сможет распознавать путешественника, и ему не придется снова передавать биометрию.

При этом отсутствие именно паспорта с биометрическим чипом не повлияет на решение пограничников.

«В случаях, когда путешественник имеет проездной документ, дающий право на пересечение границы, шенгенскую визу и соответствует другим условиям Погранкодекса, биометрический паспорт не потребуется», – сказал представитель ЕК, отметив, что люди с такими паспортами все же будут иметь преимущество — они пройдут очередь быстрее.

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Как пояснили в Евросоюзе, новые меры нужны для того, чтобы определять поддельные документы и сокращать число незаконных мигрантов. Помимо персональных данных, система будет контролировать и сохранять сведения о визах и о предыдущих поездках гражданина в Европу, пограничных пунктах, которые он когда-то пересекал.