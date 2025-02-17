Путешественник Евгений Ковалевский: «В чем смысл существования человечества? В счастье!»

Путешественник Евгений Ковалевский совершил за три года кругосветное путешествие на надувных парусных катамаранах. В интервью «Европе Плюс» он поделился, как это было.

Съемочная группа телеканала «Моя Планета» выпустила документальный фильм о захватывающих дух приключениях Ковалевского. А сам он рассказал ведущему популярного шоу Week&Star на «Европе Плюс» Александру Генерозову, что пришлось пережить после нападения акул, с кем путешественник познакомился в пути и в чем смысл существования человечества.

Александр Генерозов: Всего пару месяцев назад ваша трехлетняя экспедиция финишировала в Кронштадте, и вот сухопутный Новый год, какие-то старые, забытые, новые чувства. Каково это вдруг оказаться на привычном, но одном месте?

Евгений Ковалевский: Когда мы высадились в Анапе – это первая сухопутная точка в России, где мы сошли на берег, я не мог понять, почему все говорят на русском языке. Где-то на третьи-четвертые сутки только привык. Потому что за рубежом общаются на разных языках: английском, испанском, португальском, французском… Могу сказать, что самый популярный — английский, на втором месте испанский, на третьем французский, — это те языки, которые, мне кажется, стоит изучать, если хотите познать мир.

Фото: Из личного архива

Александр Генерозов: Здорово! А ощущение, что это и есть ваша комфортная языковая среда в путешествии, оно быстро пришло?

Евгений Ковалевский: Я путешествую пятьдесят лет в таком экстремальном формате. Последние, наверное, двадцать пять – очень часто за рубежом. У нас теперь столько друзей в тридцати двух странах! Мы, например, в Аргентине подружились с Себастьяном Ютом, кругосветчиком, и он загорелся вступить в русское географическое общество. Потом мы приняли бразильского матроса, с нами шел Егор Публио Музилеев, он тоже вступил. Испанец Альваро де Маричалар, он шел по пути Магеллана на гидроскутере в 2021 году, до сих пор идет.

И, кстати, вот представьте: на юге Америки стоит весельная лодка, и рядом мужик, и я решил подойти к нему и заговорить. Я уже слышал, что испанец Антонио де ла Роса пересекает океаны на весельной лодке. Случился такой диалог:

– Ты Антонио де ла Роса?

– Да.

– Ты куда на этой лодке плывешь?

– Я сейчас через пролив Дрейка иду в Антарктиду.

А там волны 20-30 метров, ветра по 85 узлов – 150 километров в час!

– Ты псих!

– А вы вот на этом идете? – и на наш надувной тримаран показывает.

– Да.

– Ну вы психи!

Фото: Из личного архива

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Такие психи — путешественники, художники, ученые — они объединяют мир. Мы все вместе как одна семья. Наша планета создана, возможно, для того, чтобы человечество реализовало какую-то сверхзадачу. А какую — остаётся догадываться.

Александр Генерозов: Если корабль не может продолжать ход… Как сохранить спокойствие, когда до ближайшей суши тысячи километров, а ты без паруса?

Евгений Ковалевский: Когда у нас случилась беда в Тихом океане и сломалось рулевое устройство, до ближайшего берега было 800 миль, это примерно полторы тысячи километров. Но и до этого у нас возникали сложности, потому что надувной тримаран — это экспериментальное судно. В общем, он ломался с первого дня, это серьезное испытание, и в конце концов, это кончилось тем, что разорвало в клочья пятимиллиметровую нержавеющую сталь. И Юлия Калюжная — руководитель берегового штаба — прилетела на остров Пасхи и спасла экспедицию, потому что нас несло в Антарктиду, а она на острове чудесным образом нашла надувной катамаран, который принадлежит новосибирскому путешественнику Диме Трубицыну. С ним связались, и он говорит: «Ребята, вам нужна лодка? Забирайте!»

Мы её «подшаманили», и за полгода пересекли Тихий океан на маленьком восьмиметровом катамаране. Когда нас видели мореплаватели из совершенно разных стран, они говорили: «Ребята, ну мы круче вас никого не встречали». Это же авторитет России, и мы понимали, что несем флаг нашей страны, гордость, морскую славу!

Фото: Из личного архива

Александр Генерозов: Пойти в море на надувной лодке – выглядит как безумие. А если бы случился пробой всех трех баллонов?

Евгений Ковалевский: Когда происходит ситуация такая, нужно быть готовым к ней. 4 сентября 2023 года напали акулы. Пробило левый баллон. И мы понимали, что если это повторится, то мы потеряем управление и начнем тонуть. И на следующую ночь все так и произошло. Я взял телефон спутниковый: «Юль, SOS!» И Юля просто говорит: «Все поняла, спокойно!» И через несколько минут к нам направились австралийские спасатели.

Александр Генерозов: К страху надо все-таки привыкнуть?

Евгений Ковалевский: Его надо научиться перешагивать, переступать. Никогда ты его не уберешь – все боятся! И нормальный человек должен бояться.

Александр Генерозов: Штиль – это жутко, депрессивно?

Евгений Ковалевский: Штиль так же опасен как шторм, потому что обычно люди стараются идти вдоль экватора, а там очень жарко. Тепловой удар может убить, солнечный удар может убить, может наступить обезвоживание. А когда нечего делать, можно с ума сойти.

Фото: Из личного архива

Александр Генерозов: Часто видел дельфинов на ваших видео. И про них говорят самое разное. Это действительно отдельно стоящие от всех морских жителей существа?

Евгений Ковалевский: Я думаю, что все, что рождено на планете – это одна семья! Когда вижу дельфинов, у меня ощущение, что это мои братья. Я им всегда кричу: «Братья, давай сюда, давай сюда». И они подплывают! Ты им руку протянешь с надувного баллона, они начинают тыкаться в нее, как собаки. Они чувствуют, что ты дружелюбный.

Александр Генерозов: Королевство Бутан — самый сложный в мире для посадки аэропорт, очень закрытая страна информационно. Там вместо ВВП измеряют счастье. Это особенное место на Земле, с вашей точки зрения?

Евгений Ковалевский: В течение многих десятилетий, которые я провел в путешествиях, все время задавался вопросом: «А в чем смысл человечества?» На этот вопрос ответил король Бутана, Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, когда в 2013-м году выступил на заседании ассамблеи ООН, и предложил считать главной целью человечества счастье. Эту тему обозначил именно он в 1974 году, когда в возрасте шестнадцати лет пришел к правлению. В 1999-м там создали Центр исследований валового национального счастья, и это стало наукой, экономикой и главной философией государства, идеологом которой является сам король.