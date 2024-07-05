Путешественник с собакой отправился пешком из Самары в Москву

Вместе им предстоит преодолеть тысячу километров.

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Россиянин Евгений Юрьев отправился в пешее путешествие протяженностью тысячу километров из Самары в Москву вместе со своей собакой Айей. Путешествие началось 15 июня, и к началу июля Юрьев прошел более 200 километров. Он взял с собой только самое необходимое: одежду, треккинговые ботинки, палатку и спальный мешок.

Цель его путешествия — насладиться природой, жить в гармонии с ней, спать на земле и следовать за солнцем. Евгений не спешит и не стремится установить рекорд, ему нравится наблюдать за жизнью людей в разных городах и общаться с ними. В пути он использует свои навыки выживания в дикой природе, такие как разведение огня, изготовление веревок из крапивы и обработка змеиной кожи.

Собака Айя, которая сопровождает его в путешествии, прекрасно приспособлена к длительным прогулкам. Юрьев спас ее во время шторма в Крыму, когда она была еще щенком, после чего они вместе прожили в Коктебеле целое лето. По расчетам Евгения, поход займет от 70 до 90 дней.

Ранее сообщалось, что россиянка за 81 день прошла пешком из Дербента в Сочи, преодолев 1427 километров.