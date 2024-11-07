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Путешественники из Сибири завершили трехлетнюю морскую кругосветку

Фото: Russian Ocean Way. Кругосветная экспедиция / Telegram-канал

Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин отправились по следам русских мореплавателей 3,5 года назад.

Погодные условия наконец-то позволили российским путешественникам поставить финальную точку в своей кругосветной экспедиции, которая началась в Кронштадте 1 июля 2021 года. 

Томича Евгения Ковалевского и новосибирца Станислава Березкина готовились встречать в городе-порте ещё 28 октября, но штормовые волны в Онежском озере и низкий уровень воды в его каналах не позволили мореплавателям пройти финальный отрезок пути в намеченные сроки. 

6 ноября Ковалевский и Березкин торжественно прибыли в Кронштадт под звуки оркестра и вспышки фотоаппаратов. На берегу их встречали более 50 поклонников и глава администрации Кронштадта Андрей Кононов вместе с жареным поросенком.

Фото: из личного архива главы администрации Кронштадта Андрея Кононова/VK

За 3,5 года странствий мужчины прошли 35 тысяч морских миль, посетили порты 32 стран, сменили несколько экспериментальных судов, спасались от акул у берегов Австралии, боролись за жизнь на островах Йемена и научились одному из самых главных качеств путешественников: умению ждать.

Одной из заявленных целей экспедиции Russian Ocean Way стала народная дипломатия. В каждом порту на пути сибиряков они встречались с местными жителями и рассказывали о родных краях.

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