Путешественники из Сибири завершили трехлетнюю морскую кругосветку

Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин отправились по следам русских мореплавателей 3,5 года назад.
Погодные условия наконец-то позволили российским путешественникам поставить финальную точку в своей кругосветной экспедиции, которая началась в Кронштадте 1 июля 2021 года.
Томича Евгения Ковалевского и новосибирца Станислава Березкина готовились встречать в городе-порте ещё 28 октября, но штормовые волны в Онежском озере и низкий уровень воды в его каналах не позволили мореплавателям пройти финальный отрезок пути в намеченные сроки.
6 ноября Ковалевский и Березкин торжественно прибыли в Кронштадт под звуки оркестра и вспышки фотоаппаратов. На берегу их встречали более 50 поклонников и глава администрации Кронштадта Андрей Кононов вместе с жареным поросенком.
Одной из заявленных целей экспедиции Russian Ocean Way стала народная дипломатия. В каждом порту на пути сибиряков они встречались с местными жителями и рассказывали о родных краях.
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