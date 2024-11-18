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Путешественники отправятся в Азию маршрутами Миклухо-Маклая

Фото: Bertrand Duperrin / Flickr

Дома народов Тораджи на острове Сулавеси

Стоимость экспедиции по Индонезии и Сингапуру, организованной совместно с Русским географическим обществом, стартует от 703,3 тысяч рублей на человека.

Туристы смогут отправиться в путешествие по следам русского этнографа Николая Миклухо-Маклая – знаменитый путешественник посвятил половину жизни изучению коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. 

Совместная экспедиция туроператора ITM club и Русского географического общества пройдет в начале мая 2025 года, поделились в Ассоциации Туроператоров России. Сопровождать туристов будет российский этнограф Мария Станюкович, заведующая отделом этнографии Австралии, Океании и Индонезии и ведущий научный сотрудник музея «Кунсткамера». 

Во время путешествия, стоимость которого начинается от 703,3 тысяч рублей на человека и 1,4 миллиона рублей на двоих, туристы смогут стать членами Русского географического общества. В стоимость включены перелёты и размещение в пятизвездочных отелях. 

Фото: Bertrand Duperrin / Flickr
Захоронения деревни Лемо, Сулавеси

Путешествие начнётся в столице Индонезии Джакарте, где участники экспедиции увидят памятник, посвящённый Миклухо-Маклаю, отправятся в места, где жил и работал выдающийся русский этнограф. В списке посещений – индонезийские острова Ява и Сулавеси, где проживают народы Тораджи, которых изучал этнограф. Во время экспедиции путешественникам обещают погружение в быт местных жителей в высокогорных селениях на высоте в 1355 метров над уровнем моря. Остров Сулавеси также знаменит традициями и постройками народов Бугиси – в том числе домами на сваях. 

Среди других остановок маршрута: деревни Лемо и Суайя; район Бори, известный мистическими мегалитами и скальными нишами; высокогорья Сингки; острова архипелага Раджа Ампат и другие места, знакомящие с культурным отпечатком местных коренных народов, их традициями быта и погребений усопших. Завершится экспедиция в Сингапуре, откуда туристы отправятся домой.

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