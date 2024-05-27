Путешествие к древним богам удмуртов

Священные рощи, родовые святилища, жрецы, возносящие молитвы Инмару и Кылдысину, обереги и тайные имена,– заповедная Удмуртия, где до сих пор живы традиционные верования, приоткрывает свои секреты туристам.

Православие пришло на землю удмуртов еще в средние века, но при этом древняя вера удмуртов никогда не умирала. Они знают, что есть три мира – срединный мир людей, верхний — богов и нижний — предков и духов. Не забывают просить прощения у лесного духа нюлэсмурт, когда нужно срубить дерево, и не купаются в тех озерах, где живет хранитель воды вукузё. На большие праздники варят в котлах кашу из крупы и мяса, которую жрецы-восяси благословляют и подносят высшим божествам с просьбами о благополучии.

До недавнего времени мир удмуртских верований был тайным, скрытым от посторонних глаз. Но в последние годы появились туристические центры, где можно с головой погрузиться в таинственный мир удмуртских легенд и обрядов. А заодно – и в живописный мир традиционного быта с домоткаными нарядами, звенящими монисто и старинными напевами.

Последние язычники Европы

Карамас-Пельгу называют сердцем заповедной Удмуртии. Местные жители приносят жертвы предкам и духам, варят в священной роще, Луде, обрядовую кашу, молятся в семейных святилищах и почитают своих жрецов. Это живая архаика, сумевшая пережить и века христианизации, и годы советского атеизма.

В Центре удмуртской культуры в Карамас-Пельге гостей ждут на завораживающий обряд «Три свадьбы». Первая – рождение, свадьба с жизнью. Вторая — создание собственной семьи. И третья — свадьба со смертью, переход в мир предков. От ощущения прикосновения к чему-то невероятно древнему, от самых корней человеческой цивилизации, у гостей дух захватывает.

На хозяйке Центра культуры – старинное серебряное монисто, тяжелое, с полуистертыми от времени монетами. На одних серебряных рублевиках — профиль Николая Второго, на других — Екатерины Великой.

Быт в бревенчатом доме – не имитация под старину, а сама старина: и кованые сундуки, и плетеные пестери, и вся кухонная утварь. Под заговор каждому гостю на запястье заплетут шерстяные нити — когда они порвутся, исполнится заветное желание.

Столица старого мира

Деревня Старые Быги еще в 2014 году получила право называться первой столицей финно-угорского мира, настолько все здесь пропитано духом иных эпох и удивительной культуры. За прошедшие десять лет сформировалась туристическая программа.

Здесь стоит «кенос» – традиционный двухэтажный удмуртский дом, где можно остановиться на ночлег. На чисто выскобленных половицах — пестрые ковровые дорожки и вязанные половички, на печи дремлет кот: это не музей, а жизнь как она есть. Действует Дом-музей удмуртской кухни.

Гостей в Быгах ждет обряд наречения удмуртским именем «Мукет ним сётон»: оно станет оберегом и проводником в заповедный мир. На мастер-классах могут научить и работать по-удмуртски (прясть овечью шерсть, ткать на станке), и отдыхать (танцевать «удмуртский степ» тыпыртон, петь напевы-крези).

Святилище на окраине рощи

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» – мир старинной деревни всего в 17 км от столицы Удмуртии Ижевска. Тут можно погулять и по деревне начала ХХ века, и по тропе у бьющих круглый год родников, летом — переплыть на пароме через озеро и по густому лесу дойти до пасеки. Человек — часть природы, убеждены удмурты, и в «Лудорвае» этот образ жизни воспроизводится во всей полноте и красоте.

Все постройки здесь подлинные, по бревнышку перевезенные из сел и деревень, в том числе большая ветряная мельница, которой уже 112 лет. В избах в красном углу – православные иконы, но в лесочке стоит куала — родовое святилище с алтарем, на котором древним богам приносят жертвы — мед, молоко, обрядовую кашу.

Гостей здесь встречают хранительницы традиций. Домотканые платья и монисто на них – из бабушкиных сундуков. Под рассказы о духах-хранителях леса, луга, дома, бани (да всего на свете!) путешественников угостят горячими перепечами (корзиночки из тонкого пресного теста с сочной начинкой — гастрономический символ Удмуртии), табанями — пышными лепешками из кислого теста, травяной настойкой посятемом (как и японское саке его пьют теплым).

На память гости увозят сувениры-обереги и очарованность Удмуртией – краем, где преданья старины глубокой — часть современной жизни.

Фото авторов: Гульназ Гырдымова, Сергей Рогозин