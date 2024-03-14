Путешествие к себе: S7 Airlines сняла клип на песню группы «Сироткин»

Клип «Никто не любит быть один» на песню популярных российских артистов рассказывает о том, что если смело свернуть с привычного пути, то можно кардинально изменить свою жизнь.

S7 Airlines и «Сила ветра» совместно выпустили клип на песню «Никто не любит быть один» группы «Сироткин» и хип-хоп исполнителя FEDUK. В нем рассказывается история о девушке, которая однажды смогла свернуть с привычного пути, отправиться в путешествие и благодаря этому вспомнить о своей смелой мечте – стать пилотом.

Манифест к клипу

В поддержку выхода клипа «Никто не любит быть один» S7 Airlines запустила спецпроект, чтобы все желающие могли отправиться в путешествия не только по новым местам, но и к самому себе. Фотографии с кадрами из клипа превратили в почтовые открытки, чтобы каждый путешественник смог взять ее с собой в полет.

Уникальные открытки можно было найти с 5 по 8 марта на стойках регистрации и в бизнес-залах авиакомпании в аэропортах Домодедово (Москва) и Толмачево (Новосибирск).

На открытках были важные вопросы, которые помогают начать путешествие к себе. Ответив на вопрос, открытку можно было отправить себе по почте на домашний адрес, чтобы, вернувшись домой и снова погрузившись в будничную суету, однажды достать из ящика послание. И вспомнить об открытиях, сделанных в путешествии к самому себе. И больше никогда не забывать.

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«S7 Airlines вдохновила песня и идея клипа, мы увидели в сценарии пересечение с нашей миссией и ценностями. В этом проекте собралась сильная команда, которая придумала и реализовала уникальный концепт, базирующийся на взаимодействии дуэтов – дуэт музыкантов, дуэт актрис в кадре, дуэт смыслов, дуэт брендов. Фраза «Никто не любит быть один» говорит сам за себя. Мы верим, что коллаборации, построенные на схожих взглядах, рождают необыкновенную синергию. Мы рады быть частью этого творческого процесса и поддержать талантливых артистов, способных вдохновить миллионы людей на пути поиска себя», – отмечает Наталья Козлова, директор по маркетинговым коммуникациям S7 Airlines.

Съемки проходили в двух странах: зимняя часть клипа снималась в Подмосковье, а за летними кадрами команда отправилась в окрестности турецкой Антальи. S7 Airlines любит открывать необычные места в окрестностях городов маршрутной сети авиакомпании. Например, одна из сцен клипа снималась на дне высохшего озера, о существовании которого не было известно даже местным жителям.