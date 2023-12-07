Путешествие на море с ребенком: инструкция по применению

Новогодние праздники – время долгожданного отпуска и семейных приключений. Например, поездки на море: солнце и морской воздух способствуют укреплению иммунитета и поднимают настроение всем членам семьи. Но если вы отправляетесь в путешествие с маленьким ребенком, поездка требует особой подготовки и соблюдения определенных правил. Рассказываем, как обеспечить безопасность и комфорт малыша на пляже и как организовать досуг во время отпуска на море.

Подготовка к поездке: выбираем подходящий пляж и размещение для семьи с малышом

Предпочтение стоит отдать семейным отелям, в которых есть детские мини-клубы и созданы условия как для совместного, так и раздельного отдыха родителей и детей.

При выборе отеля стоит ориентироваться на возраст ребенка. Если вы отдыхаете с малышом, во внимание стоит принимать такие факторы, как наличие на территории отеля или поблизости продовольственных магазинов, аптек, кафе и прогулочных зон, подходящих для детской коляски. Большую роль играет расположение пляжа в пешей доступности, при этом по возможности стоит исключить варианты с понтоном или каменистым заходом в море.

В идеале следует поселиться в отеле на первой береговой линии с огороженной территорией. Но и на второй линии можно найти гостиницы и апартаменты, откуда добираться на пляж с юным путешественником по удобной дороге для коляски и с живописным пейзажам по сторонам будет сплошным удовольствием.

Защита от солнца: правильно используем солнцезащитные средства и спасаемся от перегревания

Младенцы до шести месяцев не должны находиться под прямым солнечным воздействием, поэтому, даже если на креме написано 0+, его можно использовать только в тени. Любое солнцезащитное средство, даже с самым высоким SPF фильтром и водостойкостью, нуждается в обновлении каждые два часа или после каждой водной процедуры.

Помните, что защитный крем позволяет дольше находиться на солнце, но не может нейтрализовать действие ультрафиолета. Старайтесь не появляться с детьми на открытом солнце в период между 11 и 17 часами, а для отдыха на свежем воздухе выбирайте тенистые места. Во время купания тело ребёнка также не защищено от УФ-лучей солнца, поэтому для полного спокойствия лучше всего надевать специальный пляжный костюм с защитой от ультрафиолета, головной убор, использовать водостойкие средства и не забывать наносить их после купания.

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Правила отдыха в экзотических странах:

Избегайте употребления непривычной пищи и нефильтрованной воды, так как такая вода может быть источником инфекций. Не контактируйте с дикими животными, чтобы избежать травм и заражений. Перед поездкой проконсультируйтесь со специалистом, который наблюдает ребенка, чтобы получить рекомендации по режиму, питанию, а также необходимости особых прививок. Всегда носите с собой защитные средства от насекомых и проверяйте наличие клещей после прогулок на природе. Соберите с собой все необходимые медикаменты и аптечку. Возьмите с собой привычное для ребенка детское питание промышленного производства (смеси, сухие каши, детские пюре и перекусы), так как заграницей будет сложно найти похожие продукты, а резкая смена питания может спровоцировать проблемы с пищеварением у малыша. Не оставляйте ребенка без присмотра и не позволяйте ему уходить далеко от взрослых. Следите за погодными условиями и избегайте опасных мест, например, горных троп или диких пляжей.

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Сборы на пляж с ребенком – почти как поход в небольшую экспедицию: нужно составить список вещей, которые стоит взять с собой, чтобы быть готовыми к любым приключениям.

Что брать с собой? Чеклист Одежда: сверьтесь с прогнозом погоды и выбирайте для ребенка свободные вещи из тканей, пропускающих воздух. В качестве обуви подойдут сандалии, крепко сидящие на ноге, из материала, который быстро сохнет. Не забудьте панамку от солнца, купальный костюм и запасные трусики, чтобы переодевать малыша после каждого захода в воду. В магазинах для детей Motherbear всегда можно подобрать подходящий летний комплект. Интересные варианты есть и у молодых российских брендов. Например, у Toucankids и loomknits.

сверьтесь с прогнозом погоды и выбирайте для ребенка свободные вещи из тканей, пропускающих воздух. В качестве обуви подойдут сандалии, крепко сидящие на ноге, из материала, который быстро сохнет. Не забудьте панамку от солнца, купальный костюм и запасные трусики, чтобы переодевать малыша после каждого захода в воду. В магазинах для детей Motherbear всегда можно подобрать подходящий летний комплект. Интересные варианты есть и у молодых российских брендов. Например, у Toucankids и loomknits. Пляжный зонт , который поможет обеспечить тенёк после водных процедур и во время игр. Много хороших вариантов можно найти на маркетплейсах, либо приобрести уже месте, если хотите сэкономить место в чемодане. Однако помните, что покупать пляжные товары заграницей будет существенно дороже.

, который поможет обеспечить тенёк после водных процедур и во время игр. Много хороших вариантов можно найти на маркетплейсах, либо приобрести уже месте, если хотите сэкономить место в чемодане. Однако помните, что покупать пляжные товары заграницей будет существенно дороже. Вода: питьевая вода особенно необходима летом – в жаркую погоду мы теряем большое количество жидкости. Для ребенка лучше брать детскую воду, так как она сбалансирована по составу и подходит для детского организма.

питьевая вода особенно необходима летом – в жаркую погоду мы теряем большое количество жидкости. Для ребенка лучше брать детскую воду, так как она сбалансирована по составу и подходит для детского организма. Любимые перекусы: в жаркую погоду выбирайте готовые перекусы, которые герметично упакованы. Например, лакомства и пюре от «ФрутоНяни» из натуральных ингредиентов. Их удобно захватить с собой, чтобы предложить ребенку в перерывах между играми и развивающими активностями.

в жаркую погоду выбирайте готовые перекусы, которые герметично упакованы. Например, лакомства и пюре от «ФрутоНяни» из натуральных ингредиентов. Их удобно захватить с собой, чтобы предложить ребенку в перерывах между играми и развивающими активностями. Влажные салфетки: без них из дома с ребенком лучше не выходить – и при смене памперса пригодятся, и если кто-то задумает свалиться в лужу, и руки перед едой протереть, если рядом нет раковины. Можно рассмотреть гипоаллергенные салфетки Lovular и YokoSun, которые подходят для новорожденных с особо чувствительной кожей.

без них из дома с ребенком лучше не выходить – и при смене памперса пригодятся, и если кто-то задумает свалиться в лужу, и руки перед едой протереть, если рядом нет раковины. Можно рассмотреть гипоаллергенные салфетки Lovular и YokoSun, которые подходят для новорожденных с особо чувствительной кожей. Аптечка, где должны быть основные медикаменты для оказания первой помощи, а именно: бинты, пластыри, антисептик (например, перекись водорода или хлоргексидин), жаропонижающее средство, противоаллергические средства, средства от укачивания (например, димедрол), термометр и ножницы.

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Игры и развлечения на пляже

Грудничкам на море хватит нескольких погремушек. Отдавайте предпочтение моделям с возможностью фиксации на коляске или автолюльке, а если у малыша начали резаться зубки, берите с собой прорезыватели. Хорошим помощником станет механический мобиль, помогающий успокоить и уложить грудничка спать.

Для детей в 1-2 года

Попробуйте заинтересовать ребенка рисованием на влажном песке палочкой или ракушкой – это почти как рисовать мелками на асфальте, только заодно нужно следить за тем, чтобы морские волны не «слизнули» ваш шедевр. Можно придумать и другие развлечения, например:

поиск красивых камушков и ракушек, их выкладывание по размерам в виде членов семьи (большая папа-ракушка, блестящая и красивая мама-ракушка и маленькая яркая ракушка-малыш);

игровая гимнастика – вместе с ребенком можно изобразить растущие под солнцем цветы, качающиеся деревья, зверюшек.

строительство замка – вместе с ребенком постройте песочный замок и выкопайте вокруг него неглубокий ров, чтобы прибывающая с волнами вода заливалась в него.

А ещё стоит запастись набором для песочницы. С помощью этих нехитрых предметов можно научить ребенка самостоятельно засыпать и утрамбовывать песок, делать куличики и строить замки.

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Игры с детьми 3-5 лет

В этом возрасте у детей уже накоплен опыт игр, а у родители знают, чем заинтересовать ребенка. Поэтому в арсенале наверняка будет ведро, лопатка, сито, грабли, лейка, формочки и водные пистолеты. А вот несколько игр, которые помогут разнообразить ваш отдых:

Самая глубокая яма

Устройте соревнование между сиблингами или друзьями, которых дети нашли на отдыхе. Пусть дети стараются выкопать самую глубокую яму за рекордно короткое время. А пока они будут сосредоточенно разбрасывать песок, вы сможете позагорать. Не забудьте перед уходом закопать ямы (это тоже легко превратить в соревнование), чтобы другие люди в них ненароком не наступили.

Поиск сокровищ

На пляже можно найти много сокровищ, которые понравятся детям. Пуститесь на поиски ракушки красивого цвета или камушка необычной формы, чтобы превратить их в сувенир, добытый собственными руками.

Змея в песке

Возьмите скакалку и присыпьте ее песком. Затем начните двигать ее так, чтобы детям приходилось перепрыгивать через скакалку, стараясь не задевать ее. Чтобы добавить игре веселья, постарайтесь ещё и шипеть, как большая и очень злая змеюка.

Солнечное время

Игры на пляже могут быть не только веселыми, но и познавательными. Сделайте с ребенком собственные солнечные часы! Воткните в песок палку и следите за ее тенью. Каждый час кладите на край тени камни. Если к следующему вашему приходу на пляж часы никто не сломает, вы сможете отслеживать время по ним.

Поездка на море с маленьким ребенком может подарить массу приятных впечатлений, если выбирать пляжи с развитой инфраструктурой и специальными условиями для детей, использовать солнцезащитные средства и защиту от насекомых, а также следить за питанием и гигиеной малыша. Следуя этим простым правилам, вы сможете создать комфортные условия для отдыха всей семьи и привезти домой незабываемые воспоминания о морских приключениях.